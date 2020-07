Renato Pozzetto: biografia, filmografia e grandi successi dell’attore lombardo

Renato Pozzetto è uno dei più simpatici e bravi attori della commedia italiana che il 14 luglio compirà 80 anni: ripercorriamo la sua carriera.

Compirà fra pochi giorni 80 anni Renato Pozzetto, uno degli attori più divertenti che la commedia italiana abbia mai avuto.

Ma cosa ha fatto in carriera questo personaggio dalle espressioni simpatiche? Ripercorriamo, con la sua biografia, la carriera di Pozzetto tra esordi e film di successo sul piccolo e grande schermo.

Renato Pozzetto verso gli 80 anni: biografia e successi dell’attore

Nato a Laveno Mombello, in provincia di Varese il 14 luglio 1940, Renato Pozzetto ha intrapreso una carriera importante sul piccolo e grande schermo. Inizia la sua avventura professionale nel 1964, quando a soli 24 anni quando si lancia nel cabaret e forma con Carlo Ponzoni la famosa coppia ‘Cocchi e Renato’.

La sua carriera spicca tra gli anni ’70 e gli anni ’90, quando ha un grande successo in svariati film con alcuni registi di grido come Carlo Vanzina. ‘Mia moglie è una strega’ (1980), ‘Un povero ricco’ (1983), ‘Roba da ricchi’ (1987), ‘Ricky &Barabba’ (1992) con Christian de Sica i film più famosi. L’ultimo realizzato, nel 2015, dove è nel cast di ‘Ma che bella sorpresa’, dalla regìa di Alessandro Genovesi.

I successi con ‘Il ragazzo di campagna’ e le Comiche

Tra i suoi film andati in onda sul piccolo schermo più conosciuti dagli adolescenti dei nostri anni, c’è sicuramente il film ‘Il ragazzo di Campagna’. La semplice storia di un ragazzo, Artemio, che vive in campagna con l’anziana madre e che sisposta in città per trovare successo. Fantastica l’accoppiata con Massimo Boldi, che nel film ha interpretato il cugino milanese di Pozzetto.

Un altro grande successo di pozzetto però sono state Le Comiche, commedia esilarante italiana realizzata in coppia con Paolo Villaggio. I due interpretavano una coppia di maldestri che ne combinavano ogni dove in ovunque posto: un film semplice e comico che teneva compagnia a milioni di italiani.

