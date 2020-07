Lei 35 anni, lui 20: Marina e Vladimir si sono sposati. Lei è l’ex moglie di suo padre

Lei è Marina Balmasheva, donna di 35 anni seguitissima su Instagram, e la sua storia d’amore con Vladimir Shavryn sta facendo scalpore da qualche mese. Lui ha 20 anni ed è il figlio del suo ex marito

Si è innamorata di un ragazzo di 20 anni che conosce da quando di anni lui di anni ne aveva 7, e anzi gli ha un po’ anche fatto da mamma. Marina Balmasheva, una dei due protagonisti di questa chiacchieratissima love story, all’epoca dei fatti aveva 22 anni e aveva deciso di sposare Alexey Shavyrin, padre dell’allora bambino Vladimir Shavryn. Il matrimonio tra Alexey e Marina è terminato dopo dieci anni e proprio dopo che l’uomo ebbe scoperto la relazione amorosa tra la moglie e suo figlio. La 35enne ha quindi chiesto il divorzio per vivere alla luce del sole la sua vita con Vladimir. I due hanno fatto notizia, varcando i confini della Russia, anche perché sono in attesa del loro primo figlio. Adesso, come ci racconta il Daily Star, sono riusciti a coronare il loro sogno d’amore convolando a nozze.

Donna di 35 anni sposa il figliastro di 20, la storia d’amore tra Marina e Vladimir che ha sconvolto il popolo di internet

Marina Balmasheva (35 anni) e Vladimir Shavryn (20 anni) ce l’hanno fatta: sono diventati marito e moglie. La relazione tra i due è diventata di pubblico dominio qualche mese fa e le reazioni degli internauti sono state feroci, ma stavolta non certo per l’evidente differenza d’età che esiste tra uomo e donna. Marina, che su Instagram è molto famosa ed è seguita da circa mezzo milione di followers, era la moglie del padre di Vladimir, un uomo che aveva deciso di sposare quando era giovane quasi il suo secondo marito. Per questo motivo in molti hanno giudicato questo rapporto come immorale.

Alexey, questo il nome del primo marito di Marina, allora era già padre di Vladimir che era solo un bambino e aveva 7 anni. È proprio allora che Marina lo ha conosciuto e negli anni lo ha visto crescere, finendo per innamorarsene. Ed è un sentimento pienamente ricambiato.

Alexey ha scoperto la tresca nel peggiore dei modi: secondo quanto riporta il Daily Star, l’uomo avrebbe raccontato di averli sorpresi in casa mentre consumavano un rapporto sessuale. Tutto sarebbe accaduto quando Vladimir – che si trovava lontano da casa per frequentare l’Università- è tornato in famiglia. Sarebbe stata Marina a chiedere il divorzio.

Riporta Bigodino.it che la donna avrebbe dichiarato di non essere stata mai felice nei dieci anni che ha vissuto accanto al primo marito, nonostante l’adozione di cinque figli di cui ora si sta occupando Alexey. Sempre restando in tema di figli, Marina- a breve- diventerà mamma perché è in attesa del suo primo figlio da Vladimir.

Donna di 35 anni sposa il figliastro di 20, sulla pagina Instagram di Marina il video che testimonia l’avvenuto matrimonio

La vera “notizia”- dal momento che sapevamo già da qualche mese che Marina e Vladimir si amano- sta nel fatto che da poche ore Marina ha postato un video che parla di lieto fine sulla sua pagina Instagram. Si tratta del video del suo matrimonio con Vladimir. Una cerimonia tutt’altro che sontuosa, a cui entrambi hanno preso parte indossando abiti casual e semplicemente recandosi all’Ufficio registri. Marina ha sottolineato che l’importante non è come sia avvenuto, ma con chi e per chi.

Maria Mento

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!