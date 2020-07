Serie A su Sky e Dazn, in programma tre partite: orario e probabili formazioni

Ritorna subito il campionato di Serie A su Sky e Dazn in questo sabato 11 luglio, con il programma tre partite.

La Serie A su Sky e Dazn riparte oggi con tre partite molto interessanti a varie fasce d’orario, valide per la 32 giornata.

Le prime due della classe, Juventus e Lazio, sfideranno rispettivamente Atalanta e Sassuolo in casa. Roma in trasferta contro il Brescia.

Lazio-Sassuolo: Inzaghi vuole restare in scia del primo posto

La prima partita in programma è quella dello stadio ‘Olimpico’, dove la Lazio seconda in classifica non vuole perdere ulteriore terreno dal primo posto. I biancocelesti ospitano, a due turni dalla super sfida con la Juventus, il temibile Sassuolo per centrare tre punti pesanti.

I padroni di casa sono in un periodo altalenante, con vittorie non troppo convincenti sommate a sconfitte clamorose come il crollo di Lecce. In più se Immobile non segna è notte fonda. Avversario di giornata quel Sassuolo che sta sognando in grande un posto nel preliminare di Europa League e reduce da due vittorie consecutive: calcio d’inizio ore 17.15 su Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-SASSUOLO

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, J. Lukaku; Immobile, Caicedo. Allenatore: Inzaghi

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi

Brescia-Roma: i giallorossi vogliono dare continuità

Trasferta non semplice quella che si presenta per la Roma, che al ‘Rigamonti’ vuole dare la giusta continuità alla vittoria sul Parma. I giallorossi di Fonseca vanno a caccia del secondo bottino pieno consecutivo, ma attenzione alla voglia di rivalsa dei lombardi.

Gli ospiti sono così pronti a blindare il quinto posto, anche se Napoli e Milan non mollano la presa. Il ritorno al successo di tre giorni fa con il Parma non ha scacciato le nubi, ma è vietato sbagliare per dare segno che crisi è alle spalle. Il Brescia, ormai spacciato, non ha più nulla da perdere ed è reduce dalla sconfitta con il Torino: diretta alle ore 19.30 su Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA-ROMA

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Al. Donnarumma. Allenatore: Lopez

Roma (3-4-2-1): Pau López; Mancini, Fazio, Ibanez; Zappacosta, Diawara, Veretout, Kolarov; Lo. Pellegrini, Kluivert; Dzeko. Allenatore: Fonseca

Juventus-Atalanta: super sfida allo ‘Stadium’ tra Sarri e Gasperini

Serata di fuoco quella in programma allo ‘Stadium’, dove la capolista Juventus sfida la lanciata Atalanta. Si affrontano la prima contro la terza della classe, in una serata che premette scintille vista la forza delle squadre di Sarri e Gasperini.

I bianconeri, reduci dal clamoroso stop contro il Milan con un crollo che nessuno si aspettava, vuole ripartire subito. Di fronte però c’è l’avversario peggiore, quei neroazzurri che detengono il miglior attacco e reduci da nove vittorie consecutive, compresa quella contro la Sampdoria di pochi giorni fa: calcio d’inizio ore 21.45 su Dazn.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-ATALANTA

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. Allenatore: Gasperini

