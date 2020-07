Troppo Forte: trama e curiosità del film di Verdone del 1986

Il film ‘Troppo Forte’ è stato un successo targato Carlo Verdone e Alberto Sordi nel lontano 1986: analizziamone la trama e le curiosità.

‘Troppo Forte’ torna in tv: la trama del successo targato Verdone e Sordi

Verdone interpreta il bullo della periferia romana Oscar Pettinari, frequentatore abituale degli studi a Cinecittà. Sognando una grande carriera d’attore, il ragazzo è costretto a partecipare come stuntman per guadagnarsi da vivere. Dopo essere stato scartato all’ennesimo provino e convinto da un avvocato conosciuto, escogita un falso incidente per vendicarsi del produttore ma il piano fallirà miseramente visto la presenza della bella Nancy, l’amante del produttore, alla guida che per l’accaduto viene licenziata. Sarà proprio Oscar ad aiutare Nancy, finita per strada, dandole ospitalità. Tra i due nasce un forte sentimento ma tutto finisce quando la ragazza decide di tornare negli Stati Uniti e Oscar si rende conto che quell’avvocato era solo un mitomane.

Le curiosità di ‘Troppo Forte’

Il film ‘Troppo Forte’ è stato scritto da Carlo Verdone, in collaborazione con i suoi mentori di allora, Carlo Verdone e Sergio Leone. Le riprese furono realizzate nella Capitale e nei suoi dintorni, facendo vedere al pubblico la Roma di allora.

Il personaggio interpretato da Carlo Verdone fu bersagliato ma ricevette un riconoscimento importante. Il romano fu infatti premiato, per la perfetta interpretazione di Oscar Pettinari, ai nastri d’argento 1986 come miglior attore protagonista.

