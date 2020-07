Una voce per Padre Pio, storia e scaletta dell’evento ideato nel 2000

Torna oggi in prima serata lo spettacolo di beneficenza ideato nel 2000 da Enzo Palumbo “Una voce per Padre Pio”, per la prima volta in studio anzichè a Petrelcina.

Oggi sabato 11 luglio 2020 su Rai 1 andrà in onda in prima serata il concerto a scopo benefico Una voce per Padre Pio.

Questa 21° edizione si terrà per la prima volta in uno studio televisivo invece che nella città del Santo, per rispettare le attuali norme atte a contrastare la diffusione del coronavirus. Pietrelcina, dove di solito si tiene annualmente lo spettacolo, è il luogo di nascita di Francesco Forgione, divenuto poi frate cappuccino con il nome di Padre Pio.

I partecipanti all’edizione 2020

L’evento, condotto quest’anno da Flavio Insinna insieme a Nino Frassica e Nathalie Guetta, ha da sempre come ospiti personaggi legati alla figura del Santo. In questa occasione saranno presenti grandi artisti della scena musicale italiana, tra cui Red Canzian, Fausto Leali, Romina Power, Ron, Alberto Urso.

La musica non sarà l’unica protagonista della serata di beneficenza: interverranno anche Alessio Boni, Gabriele Cirilli, Tosca D’Aquino, Rocio Murales Munoz e Andrea Sannino.

