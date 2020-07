Alba Parietti smentisce la liaison con Cristiano Urso: “Il termine ToyBoy mi fa schifo”

Alba Parietti smentisce categoricamente una storia sentimentale con il giovane Cristian Urso, sfogandosi su Instagram.

Nelle scorse ore abbiamo notato Alba Parietti furiosa più che mai, per le continue insinuazioni e pettegolezzi nella sua vita privata.

L’attrice ha tagliato la testa al toro, realizzando un post su Instagram dove smentisce la sua storia sentimentale con il giovane belloccio Cristiano Urso: ma sarà la verità?

Alba Parietti smentisce la storia con Cristiano Urso

Non sono state ore facile quelle scorse per la nota attrice e opinionista Alba Parietti. La focosa piemontese si è dovuta difendere dalle accuse di aver intrapreso una relazione sentimentale con il giovane belloccio Cristiano Urso. Un pettegolezzo, quello tra l’attrice e il violinista salentino, personaggio molto vicina alla donna nell’ultimo periodo.

La donna non ne ha voluto sentirne di tutte queste presunte voci di corridoio, correndo subito ai ripari e realizzando un lungo post sul proprio profilo Instagram. La spiegazione è logica: nessun rapporto amoroso clandestino con il giovane violinista, anzi il legame di una forte amicizia e di confidenza verso il ragazzo di soli 21 anni.

Il post su Instagram di Alba Parietti: “Il termine ToyBoy…”

La stessa Parietti ha così iniziato il suo post che smentisce la storia sentimentale con Urso: “Mi trovo, mio malgrado a dover chiarire (senza nessun motivo oltre tutto , ne foto o atteggiamenti che si prestassero a interpretazioni ambigue) che Cristiano Urso è un talentuosissimo violinista che studia musica da quando era piccolissimo ed è un professionista serio”.

L’opinionista va poi a chiarire la situazione dei due, dopo il pettegolezza della presunta liaison: “Cristiano è un amico carissimo a cui voglio bene come un fratello e ne ammiro carattere e talento. Ho amici e amiche diversissimi da me per età storia, lavoro che non ambiscono al gossip e per i quali chiedo il rispetto che si deve ai singoli individui. Quindi basta scrivere scemenze per riempire pagine bianche: il termine ToyBoy mi fa schifo”.

