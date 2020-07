Dramma a Belluno, dove un anziano pensionato muore all’improvviso, dopo aver fatto sesso con una prostituta cinese.

Nella giornata di sabato si è consumato un dramma in un garage di Belluno, in Veneto, dove un anziano pensionato ha avuto un malore e non ce l’ha fatta.

Il motivo? L’uomo è morto subito dopo averlo fatto con una prostituta cinese e vani sono stati i tentativi di rianimarlo dei soccorsi.

Anziano pensionato muore dopo essere andato con una prostituta: le dinamiche

In quel di Belluno si è consumato un dramma insolito dalla normalità. Un anziano pensionato non ce l’ha fatto dopo aver accusato un malore, subito dopo aver avuto un rapporto sessuale con una prostituta cinese. Tutto questo è accaduto nella città veneta e nel garage dove la donna praticava giornalmente.

Quando l’anziano cliente si è sentito male, la donna asiatica ha chiamato un’amica che a sua volta ha avvertito i soccorsi ma quando sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Sulla scomparsa del pensionato stanno ora indagando i Carabinieri del Norm, che subito dopo il fatto hanno portato la donna in caserma per interrogarla, come persona informata sui fatti.

