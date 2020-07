Coronavirus, aumentano i casi nel mondo: l’OMS stila la classifica dei paesi con maggior incidenza

Coronavirus, l’Organizzazione Mondiale della sanità denuncia un aumento dei casi giornalieri nel mondo, ecco i numeri dell’emergenza.

L’Oms ha registrato nel mondo 230.370 casi giornalieri di coronavirus. E’ stato superato così il precedente record raggiunto solo pochi giorni fa, il 10 luglio.

Il maggior numero di casi si registrano negli Stati Uniti, con 66.281 casi nelle ultime 24 ore; in Brasile, con 45.048 infetti e in India, 28.637.

Solo la Florida ha avuto 15.300 nuovi casi in un solo giorno, più di qualsiasi altro stato Usa: se fosse un paese, si classificherebbe al quarto posto nella classifica mondiale dietro quelli già citati.

La situazione in Inghilterra

Nel Regno Unito sono stati registrati altri 148 decessi, portando il numero delle vittime a 44.819. Moltissime, se si pensa che il numero totale di abitanti dell’Inghilterra è di 53 milioni.

Per dare una misura del coinvolgimento, riportiamo come fin ora i morti totali siano 569.000, mentre gli infettati 12,9 milioni.

Un emergenza che non allenta la sua morsa quindi, per cui si temono nuovi blocchi per tentare di arginare l’aumento dei casi. Come riportato dal Daily Star, Michael Gove ha affermato che nonostante i numeri allarmanti, l’uso delle mascherine non dovrebbero essere imposto all’interno dei negozi in Inghilterra.

