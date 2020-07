Chi è Lea Michele, attrice accusata della scomparsa di Naya Rivera?

Lea Michele è stata accusata della scomparsa della collega Naya Rivera: ma chi è questa attrice accusata sul web e costretta a disattivarsi il profilo Twitter?

Lea Michele è la collega attaccata sul web dai fans di essere la causa della scomparsa di Naya Rivera, costringendo a disattivare il profilo Twitter.

Analizziamo con attenzione chi è questa attrice che è entrata nel mirino dei fans della serie americana Glee, sconvolti dalla notizia nei giorni scorsi scomparsa in un lago della Rivera.

Una delle protagoniste di Glee: ecco chi è Lea Michele

L’attrice Lea Michele nasce nasce a New York nell’agosto 1986. Nella sua carriera non solo si è specializzata nel mondo del piccolo schermo, ma è anche una cantante e scrittrice di successo statunitense.

LEGGI ANCHE -> La star di Glee Naya Rivera scomparsa in un lago in California: si teme sia annegata

La partecipazione nel cast della serie televisiva americana Glee è il trampolino di lancio decisivo per la Michele, che dal 2009 al 2015 diventa una delle beniamine insieme a Naya Rivera. Grazie a quel successo vince due premi noti e ed è stata candidata a due Golden Globe, riconoscimento negli Stati Uniti ai migliori programmi e personaggi annuali. La Michele è anche una cantante di successo, visto l’incisione di tre album. Il suo nome però, negli ultimi giorni, ha fatto molta tendenza in negativo sul web.

Lea Michele accusata della scomparsa di Naya Rivera

La serie televisiva americana Glee non sta attraversano un momento da ricordare, visto che nei giorni scorsi è scomparsa la nota protagonista Naya Rivera. La donna, dopo un tuffo in un lago californiano, non è più risalita a galla ed è svanita nel nulla. Ora i fans della serie tv hanno pesantemente attaccato la collega attrice Lea Michele, attaccandola sottolineandole di essere la causa della scomparsa della Rivera: ma cosa è successo?

LEGGI ANCHE -> Naya Rivera e la maledizione di Glee: cosa è successo agli altri del cast?

La Michele è stata così costretta a disattivare il proprio profilo Twitter per le troppe accuse ricevute nei suoi confronti: ma perchè è finita nel mirino dei fans per la scomparsa di Naya Ricera? Tutto nasce da un comportamento della stessa Michele che, secondo il pubblico della serie televisiva, la donna non ha espresso nessuna solidarietà nei confronti dell’ex collega dopo la notizia. Voci di corridoio, infatti, confermano che la Rivera e la Michjele non fossero in buoni rapporti.

