La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 13/07/2020 al 19/07/2020

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. È la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Due stelle per il Sagittario

Sagittario. Sentimenti difficili da vivere, ultimamente, e Venere in opposizione rimescola ulteriormente le carte. Chi non sta più bene col partner potrebbe iniziare a guardarsi intorno. Fai attenzione alle storie nate tanto per, senza le basi per poter andare avanti. Sul lavoro pesa avere la sensazione di dover ripartire da zero o quasi, ma per fortuna sei supportato da una buona energia. Prossimo weekend un po’ sottotono: la fatica si farà sentire.

Tre stelle per Ariete, Toro, Leone, Vergine e Bilancia

Ariete. Settimana che porta al risveglio delle ambizioni lavorative e al contempo molto stress. Devi anche coinvolgere un esperto per risolvere certe beghe burocratiche. Ostacoli nella vita amorosa e una reazione che, da parte tua, si fa nervosa. Forse non sei più soddisfatto di un rapporto che vivi da anni e potresti vivere delle relazioni parallele, anche se sarebbe sempre bene evitare di andare a ficcarsi in queste situazioni. Evita le polemiche nel fine settimana;

Toro. Buono l’inizio della settimana, anche se i prossimi giorni non sono proprio adatti per fare il passo più lungo della gamba. In amore si può ritrovare la sintonia col partner? Certo che sì, ma bisogna ricordare che in autunno le cose cambieranno. Qualunque cosa tu voglia portare a termine, dunque, cerca di completarla adesso. Devi riflettere e fare attenzione ai rapporti coi familiari. Se sei solo inizia a guardarti attorno. Devi cercare di rimetterti in carreggiata– lavorativamente parlando- entro novembre. Sole, Giove e Saturno sono dalla tua parte. Si rilevano problemi di denaro;

Leone. Ambiguità sul lavoro, dove sei indeciso: non sai se continuare con un determinato progetto oppure stai pensando di lasciare l’azienda per cui lavori, o per scelta o per necessità. La Luna, favorevole giovedì e venerdì, aumenta il tuo fascino e ti sostiene nei sentimenti. Momento buono per farsi notare, questo, ma purtroppo il lavoro ti distrae così tanto da non farti prendere in considerazione determinate proposte. Non prendere iniziative nella prima parte della settimana;

Vergine. Dubbi e lontananze, anche psicologiche, in amore. In special modo se vivi relazioni con persone del segno dei Pesci o dei Gemelli, che ultimamente dalla Vergine si sono allontanante. C’è una persona che potrebbe avere bisogno del tuo aiuto. Sul lavoro in molti non si sono mai fermati, mentre altri stanno per ripartire. La settimana è comunque segnata dalla stanchezza. Bene la giornata di martedì, meno il weekend;

Bilancia. Il mese non propone progetti solidi dal punto di vista lavorativo, ma puoi comunque cercare di organizzarti al meglio senza scadere nel nervosismo. Stai cercando di raggiungere un nuovo equilibrio anche nelle emozioni, perché non si vive solo per lavorare. Le coppie che hanno resistito ora potranno essere più forti. Usa prudenza, soprattutto dal punto di vista economico.

Quattro stelle per Gemelli, Acquario e Pesci

Gemelli. Continua il transito positivo di Venere che favorisce l’amore, aiutato anche dalla Luna in aspetto favorevole nelle giornate di giovedì e venerdì. La settimana favorirà un risveglio della passione e la possibilità di fare belle conoscenze. Credi in te stesso e nel tuo potere di seduzione. Sul lavoro mostra la tua ambizione ed entro la fine del mese potrai firmare un accordo che desideri concludere da tempo. Venerdì e sabato le giornate migliori;

Acquario. Sei amareggiato perché avresti sognato altro per la tua vita professionale, e invece magari ti ritrovi a fare un lavoro che non avresti pensato e alle dipendenze di qualcuno. Cerca di fare attenzione con il denaro. Il transito di Venere ti aiuta nei sentimenti. Per te ci vuole una persona che sappia sostenerti nel raggiungimento dei tuoi ideali. Buona sintonia amorosa nella seconda parte della settimana. Giovedì e venerdì le stelle ti aiutano;

Pesci. Dubbi in amore. Esci da un passato difficile e alcuni nati del segno si sono allontanati dal partner: ora è tempo di riavvicinarsi, o quantomeno di provare ad accorciare le distanze. La settimana è buona perché porta maggiore tranquillità, ma tu cerca di fare attenzione alle persone invidiose. Hai perso la speranza dal punto di vista professionale? Mercurio favorevole ti aiuta a ritrovare la fiducia. Solo evita di trasferire i problemi di famiglia in ambito professionale. Intuizioni nel fine settimana.

Cinque stelle per Cancro, Scorpione e Capricorno

Cancro. Le stelle emanano buoni influssi che ti aiutano nella professione. Forse non vuoi firmare un contratto perché c’è una clausola che non ti va giù? Cerca di accettare le mediazioni. I sentimenti vanno bene e ad agosto ci sarà un transito importante di Venere. Sgombera il cuore dalle ambiguità. Potrebbe arrivare un ritorno di fiamma. Domenica buona giornata grazie alla Luna positiva;

Scorpione. Devi avere fiducia nell’amore e guardare avanti, senza rivangare il passato: ripescare storie che non hanno più motivo di esistere non è consigliato. La vita di coppia può sempre rinascere, così come i nuovi incontri potranno portare stimoli. Per quel che concerne l’attività lavorativa, il settore dei contatti è favorito e Mercurio aiuta a portare a termine un contratto che si era fermato. Prima che l’anno termini aspettati ulteriori cambiamenti. Intuizioni in arrivo nel fine settimana;

Capricorno. La settimana che sta per arrivare porterà delle buone idee da sfruttare sul lavoro. Qualche grattacapo economico sarà superato. Sei passionale e hai voglia di progettare il tuo futuro con la persona che ami. Fai retromarcia perché la situazione economica non è stabilissima e tu sei una persona concreta e prima di assumerti le responsabilità vuoi essere sicuro di avere le spalle coperte. Lunedì e domenica le giornate in cui ti si richiederà di prestare maggiore attenzione, anche in famiglia.

Maria Mento

