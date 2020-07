Clizia Incorvaia scatenata in discoteca con la sorella: il tenerissimo commento al video di lei

Divertenti momenti in famiglia per Clizia Incorvaia.

La ex inquilina dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha postato un video in cui balla assieme alla sorella Micol.

Le due belle Incorvaia ballano, scatenate, con in mano quello che immaginiamo sia un cocktail (scriviamo “immaginiamo” perché potrebbe essere anche semplicemente dell’acqua. Non sarebbe l’ideale a nostro modesto avviso per la discoteca, però non possiamo escluderlo a priori).

Come scritto all’interno del post stesso, si trovano in un locale nel trapanese.

Tra i commenti, come sempre, c’è chi partecipa all’allegria delle sorelle Incorvaia gli hater sono sempre all’agguato.

E se c’è chi si complimenta con loro (“Le sister incorvaia sono una garanzia😂 la certezza di risate😂😂😂 con semplicità autenticità il top 🌈 fantastiche”) non mancano invece commenti di segno opposto, anche piuttosto offensivi (“E pensare che ai pure una figlia 🙈” scrive in maniera sgrammaticata una commentatrice: fortunatamente parecchi follower le rispondono).

Incorvaia in discoteca, il video di Micol e il commento di Clizia

Anche Micol ha postato sul suo profilo un video.

Un video in cui è possibile vedere anche i genitori delle due sister:

E in questo caso, il commento che più risalta è proprio quello – tenerissimo – di Clizia: “Bellissimi io amo voi e non potevo desiderare famiglia migliore ❤️”

