Fabio Fazio, tweet polemico: “Ho scoperto che il distanziamento sociale non vale sugli aerei”

In pausa con il suo Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio torna a far parlare di sé per un tweet postato stamattina.

Un tweet di accusa generico rivolto alle persone che prendono gli aerei.

Partendo dalla sua esperienza particolare in occasione del suo ultimo volo, Fabio Fazio universalizza parlando di assenza di distanziamento sociale negli aerei.

Questo il polemico cinguettio del conduttore ligure (rilanciato poi dalla pagina Instagram del suo programma):

Stamattina ho scoperto che il distanziamento sociale non vale sugli aerei. Tutte le distanze sono rispettate sino all’imbarco ma una volta a bordo tutti i posti possono essere occupati. Purché con la mascherina. Che naturalmente viene tolta per fare conversazione con i vicini… — Fabio Fazio (@fabfazio) July 12, 2020

Bisogna piuttosto notare come sono tanti i contesti in cui il succitato distanziamento sociale sembra venire meno, nonostante sia ancora raccomandato.

Da segnalare inoltre alcune risposte al conduttore.

C’è chi gli fa notare che le compagnie aeree sono in qualche forma obbligati ad attuare così:

“È l’unico modo per far partire gli aerei. O li riempi normalmente o li fai stare a terra perché nn coprono le spese di volo. In alternativa far pagare il biglietto 100 volte quello che lo si paga adesso… Veda lei cosa conviene fare per l’italiano medio…”

E chi si schiera apertamente con il conduttore:

“C’è anche chi continua a gridare al complotto e ti prende in giro se indossi la mascherina nei luoghi pubblici o affollati…Non la vedo bene in questo senso…La gente si sta lasciando troppo andare”.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!