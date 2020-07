Lady Diana, la sua salma sepolta altrove? Lo svela l’avvistamento di un fantasma: la nuova teoria del complotto

Il corpo di Lady Diana potrebbe non trovarsi ad Althorp, il luogo in cui la principessa è stata ufficialmente sepolta. I complottisti sostengono di aver avvistato il suo fantasma sulla sua nuova presunta tomba

La principessa Diana non si trova sepolta nella tenuta di famiglia di Althorp, località che si trova nella Contea del Northamptonshire. La famiglia Spencer ne avrebbe traslato il corpo, in gran segreto, per paura che i mitomani potessero prendere di mira il suo monumento. Questo è quanto sostengono alcuni complottisti, i quali affermano anche di sapere quale sia stata la località segreta scelta per accogliere le spoglie dell’ex moglie di Carlo: si tratterebbe di una Chiesa. Come lo avrebbero scoperto? Grazie alle apparizioni di un fantasma, impegnato a vegliare sul sonno eterno della Principessa triste. Lo spettro- secondo quanto affermato da chi lo avrebbe visto- si aggira per la Chiesa e si raccoglie in preghiera, mostrandosi in ginocchio. Il Daily Star, con uno dei suoi report, ci racconta di questa nuova teoria del complotto (l’ennesima sorta attorno al mito di Lady D).

La principessa Diana sepolta altrove? Secondo i complottisti si trova nella Chiesa di Santa Maria Vergine di Great Brington

Dopo i solenni funerali, la salma di Lady Diana è stata trasferita nella Contea del Northamptonshire, in una tomba che si trova nella tenuta di famiglia di Althorp e suggestivamente alloggiata su un isolotto che prospetta su un lago. Questo secondo quanto sappiamo ufficialmente, perché (ovviamente) i complottisti non credono in questa verità. Secondo loro è altamente probabile che la famiglia Spencer abbia voluto spostare altrove il corpo della madre del futuro re d’Inghilterra. Il motivo? La paura che ladri e mitomani potessero prendere di mira il monumento, danneggiarlo o peggio. Per questa ragione il corpo di Diana riposerebbe in un altro luogo.

Ma dove, esattamente? La teoria più accreditata vede in pole position la Chiesa di Santa Maria Vergine di Great Brington, dove riposa anche il padre dell’ex moglie di Carlo. La prova della presenza della nuova tomba di Diana all’interno dell’edificio religioso ha del soprannaturale e arriva da un’unica fotografia scattata da Gordon Carroll e David Hadsell.

La principessa Diana sepolta altrove? Un fantasma protegge la sepoltura. Le prove sarebbero in una fotografia

Questi due fotografi hanno fermato, in una loro foto, l’immagine di un fantasma che costantemente si aggirerebbe per la struttura, fermandosi soprattutto là dove si sostiene che Lady D effettivamente riposi. Il fantasma si inginocchia e si raccoglie in preghiera. L’avvistamento (pare l’unico accertato) è avvenuto in una chiesa del Kent, ma gli abitanti di Great Brington giurano di aver veduto nella chiesa un fantasma identico: stessa posa e stesso vestito.

“Questo spettro è stato visto aggirarsi tra le chiese e ci sono stati avvistamenti nella cripta segreta di Diana “. È molto probabile che vegli sui resti del corpo più famoso di Great Brington“, ha detto un non meglio specificato cacciatore di fantasmi citato dal Daily Star.

Da quando si è sparsa questa notizia la Chiesa è stata presa di mira da numerosi fan della Corona inglese di tutto il mondo. In molti si sono recati in visita là dove potrebbe trovarsi il corpo di Lady D. Ma pare che sia la Chiesa di Inghilterra sia Kensington Palace abbiano rifiutato di rilasciare commenti in merito.

Maria Mento

