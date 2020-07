Lui è peggio di me: trama e curiosità sul film con Celentano e Pozzetto

‘Lui è peggio di me è stato un film commedia realizzato nel 1985 in Italia, una classica commedia con due diverttenti e noti attori.

Stiamo parlando di Adriano Celentano e Renato Pozzetto, che hanno reso la pellicola umoristica grazie alle loro performance in coppia: analizziamo la trama e le curiosità del fil dalla regìa di Enrico Oldoini.

Lui è peggio di me: la trama del film dove sono protagonisti Adriano Celentano e Renato Pozzetto

Il film commedia ‘Lui è peggio di me’, è stata una commedia italiana dove come protagonisti vi erano due volti noti del cinema nostrano: Adriano Celentano e Renato Pozzetto. Ma cosa parla questa pellicola realizzata da Enrico Oldoini?

Questa è la storia di due amici, Leonardo e Luciano, interpretati rispettivamente da Adriano Celentano e Renato Pozzetto. I due, proprietari di un garage di auto d’epoca, ma tutto viene messo in discussione (amicizia compresa) dopo che una delle loro vetture viene affittata per il matrimonio di una ragazza affascinante. Fra la donna e Leonado scatta un colpo di fulmine, con il matrimonio della ragazza che non si farà più. Lucano, non d’accordo di questa relazione, farà di tutto per mettersi in mezzo. Una classica commedia italiana che ha visto Celentano e Pozzetto protagonisti indiscussi della pellicola.

Le curiosità di Lui è peggio di me: quella volta che Vittorio Cecchi Gori…

Il film ha però delle curiosità interessanti che vogliamo rivelarvi. In una scena del film, in cui Celentano e Pozzetto discutono animatamente per uno scherzo c’è la comparsa di un noto produttore cinematografico futuro: un giovane Vittorio Cecchi Gori.

Il film Lui è peggio di me, ambientato a Milano, c’è un’altra curiosità importante. Il deposito usato per le macchine d’epoca nel film oggi è un garage residenziale. Il film, inoltre, si piazzò all’ottavo posto nella stagione cinematografica d’incassi relativa al 1984/1985.

