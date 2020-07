Nicola Ventola, dalla hit ‘Una Vita da Bomber’ agli auguri social a Bobo Vieri e Lele Adani: “Happy Birthday fratelli”

Quest’oggi compie 47 anni Christian Vieri.

Dopo essere stato un grande calciatore (e centravanti della Nazionale di lungo corso) Vieri si sta reinventando come personaggio social.

Ed assieme a Lele Adani e Nicola Ventola ha lanciato anche una hit nel tentativo di fare il tormentone dell’estate, Una Vita da Bomber.

Una canzone che sta ottenendo un discreto successo (nonostante non si tratti di professionisti della musica, ma di ex calciatori, siamo a quasi due milioni di view in poco tempo – e pochi sono in non mi piace) e che vede Nicola Ventola in versione cantante.

E proprio Nicola Ventola, ex centravanti dell’Inter (come Vieri), ha tributato quest’oggi un pensiero carino ai suoi due sodali.

Un semplice post su Instagram, che vede Ventola abbracciato ad Adani (che ha compiuto il compleanno due giorni or sono) e Vieri.

E come commento: “Happy Birthday fratelli”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicola Ventola (@n.ventola) in data: 12 Lug 2020 alle ore 4:41 PDT

Un bel pensiero a confermare quella che sembra una vera amicizia, fatta di passione per il calcio e per la musica.

