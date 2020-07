Ora o mai più, le hit più famose dei cantanti in gara: da Brutta a Tre Parole, passando per Fiumi di Parole

A partire da questa domenica – e per quattro domeniche – andrà in replica il programma condotto da Amadeus e dedicato agli artisti tricolore considerabili One Hit Wonder (quegli artisti divenuti noti principlamente per una canzone).

Andrà in onda l’edizione del 2018, vinta da Lisa (secondi sono arrivati i Jalisse, terzo Massimo Di Cataldo).

In questo pezzo vi proponiamo le hit per cui gli artisti coinvolti nella edizione riproposta a partire da stasera sono divenuti famosi.

Partiamo da Donatella Milani, ritiratasi dal programma.

Nota anche per aver scritto ‘Su di Noi’ assieme a Pupo (la canzone parlava della loro relazione), è arrivata seconda al Festival di Sanremo del 1983 con ‘Volevo Dirti’:

Continuiamo con Valeria Rossi, arrivata ottava.

Conquistò le radio italiane con ‘Tre Parole’: Sole, cuore e amore divennero il tormentone dell’estate del 2001:

Settimo posto per Stefano Sani.

Personaggio dello spettacolo a tutto tondo (tra partecipazioni a Sanremo, spettacoli teatrali e presentazioni di programmi televisivi), nel 1982 ottiene un importante successo con ‘Lisa’, canzone scritta da Zucchero Fornaciari:

Al sesto posto Francesca Alotta.

La artista palermitana è nota a livello mainstream per ‘Non amarmi’, canzone in duetto con Aleandro Baldi, che gli consentì di ottenere il premio Novità durante il Sanremo del 1992:

Al quinto Alessandro Canino.

Anche nel suo caso, l’anno del successo è il 1992: il cantante presenta a Sanremo ‘Brutta’. La canzone arriva sesta, ma vince il Telegatto come rivelazione musicale dell’anno e arriva la versione spagnola, ‘Fea’ (di cui parla Wikipedia ma di cui non troviamo traccia. Ci fidiamo comunque):

Al quarto posto Marco Armani.

Nel 1985 arriva undicesimo a Sanremo con ‘Tu dimmi se un cuore ce l’hai’.

Ma rimane comunque la sua hit più nota:

Tra tutti gli artisti in gara, quello al terzo posto è forse colui il quale ha avuto più successo a prescindere da una canzone.

Parliamo di Massimo Di Cataldo, cui dedichiamo una riga in più.

E’ difficile stabilire quale sia la sua canzone più nota (da segnalare come abbia scritto anche colonne sonore, come quella per Pocahontas).

Scegliamo ‘Se adesso te ne vai’, che è anche la canzone che canterà sul palco del programma ed è stata (questa sì per certo) tradotta in spagnolo:

Al secondo posto, sì, un duo (composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian) one hit wonder.

Ma che hit!

Parliamo dei Jalisse, che vinsero il Sanremo del 1997 con ‘Fiumi di parole’:

La vincitrice di Ora o mai più viene dal Sanremo seguente ed ha il nome di una canzone già citata.

E’ Lisa, la cui canzone forse più nota è ‘Sempre’:

