Violenta turbolenza in volo: il video girato da uno dei passeggeri è terrorizzante

Una forte turbolenza ha terrorizzato i passeggeri del volo IndiGo proveniente da Riyadh, in Arabia Saudita e diretto in India.

Brutta esperienza per i passeggeri di un volo che nella giornata di ieri, sabato 11 luglio, ha attraversato una forte turbolenza. Un video girato all’interno dell’aereo, diffuso dal The Sun, mostra i passeggeri urlare mentre i sedili barcollano vistosamente.

Un passeggero ha dichiarato: “Un paio di volte l’areo ha tremato pericolosamente, il che ha fatto prendere dal panico i passeggeri, in particolare gli anziani che hanno perso l’equilibrio nonostante le cinture di sicurezza”.

L’uomo ha raccontato anche come molte delle persone a bordo abbiano pregato ad alta voce. Alcune donne hanno pianto durante le scosse più violente. “Molti versetti recitati erano del Sacro Corano” aggiunge il passeggero.

Atterraggio a buon fine nonostante la turbolenza

La paura si è rapidamente impossessata delle persone, mentre l’equipaggio si sforzava di mantenere calmi i passeggeri.

Quando finalmente il volo è atterrato all’aeroporto Sheikh-ul-Alam di Srinagar, alcune delle persone a bordo hanno pianto per il sollievo.

Un portavoce della compagnia aerea ha detto al The Sun Online: “Un volo IndiGo 6E 9822 ha subito una turbolenza durante il volo da Riyad a Srinagar poco prima dell’atterraggio. Il personale di bordo ha seguito le procedure operative standard stabilite per garantire la sicurezza di tutti i passeggeri a bordo. Non sono stati segnalati infortuni e i passeggeri sono stati sbarcati in sicurezza a Srinagar.”

La turbolenza è un cambiamento nell’aria che può far oscillare un aereo: sono causate da diversi motivi. L’incidenza maggiore è dovuta a condizioni meteorologiche come ad esempio i temporali. Un altra causa può venire da flussi di aria causati da aeromobili di grandi dimensioni.

