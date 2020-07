Alba Parietti scherza su Instagram: “Vado davanti al liceo a broccolare un diciottenne”

Abbiamo scritto solo ieri della smentita di Alba Parietti circa un’ipotetica liaison della bella showgirl classe ’59 con il giovane violinista Cristiano Urso.

A distanza di 24 ore, la Parietti è tornata sull’argomento, con fare assolutamente scherzoso.

La Parietti ha infatti chiesto come fosse possibile che insinuasse qualcosa del genere, che lei potesse avere una relazione con un 21enne..

Di fatto, a 21 anni Urso è troppo anziano per lei – dichiara scherzando, aggiungendo: “ora vado davanti al liceo a broccolare un diciottenne fresco di maturità ma solo se l’ha passata , vado pazza per gli intellettuali”.

Come se non bastassero le copiose faccine ed il tono evidentemente ironico, la Parietti ha voluto sottolineare come la sua sia solo una battuta (non si sa mai, nell’era in cui comprendere un messaggio scritto è davvero complicato).

Di seguito il post per intero:

Comunque, anche se sta scherzando, siamo certi che tantissimi giovani sarebbero ben felici se lei davvero prendesse in considerazione di flirtare con loro.

Parliamo di Alba Parietti!

