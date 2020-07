Chi è Corinne Clèry, attrice francese: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Corinne Clèry, attrice francese.

Questo pomeriggio, Corinne Clèry è stata ospite a “Io e te”, programma in onda su Raiuno da lunedì al venerdì, condotto da Pierluigi Diaco. L’attrice francese è stata ospite in studio con Serena Grandi, sua ex rivale in amore che ora è una sua grande amica. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lei.

Biografia e curiosità su Corinne Clèry

Corinne Clèry è nata a Parigi, il 23 marzo 1950. Esordisce al cinema nel 1975, nel film erotico “Histoire D’O”. Una delle parti per cui viene ricordata maggiormente all’estero è la Bond girl Corinne Dufour, nel film di James Bond del 1979 “Agente 007 – Moonraker – Operazione spazio”. In seguito, gran parte della sua carriera da attrice si è svolta in Italia, lavorando per lo più in film erotici e commedie, insieme a registi come Sergio Corbucci, Salvatore Samperi, Pasquale Festa Campanile, Carlo Vanzina, Carlo Lizzani, Giorgio Capitani, Lucio Fulci e molti altri.

Di grande rilevanza è anche la sua carriera televisiva, iniziata negli anni Ottanta con gli sceneggiati “Benedetta & Company”, “Disperatamente Giulia” e “Vita coi figli”. Nel 2006 e nel 2007 è protagonista nella fiction e poi soap opera di Rai 1 “Incantesimo 8-9”, nella quale interpreta il ruolo di Viola Dessi. Nel 1983, ha presentato su Raiuno, insieme a Sammy Barbot, il programma settimanale, in onda alle 18:40 da Torino, intitolato “Forte Fortissimo TV Top”. Nel 2009, ha partecipato come concorrente a “Ballando con le stelle”, programma nel quale è stata eliminata alla prima puntata. Nel settembre 2013, ha partecipato come concorrente alla seconda edizione del reality di Rai 2 “Pechino Express” con l’attore Angelo Costabile, suo compagno di vita. I due sono stati eliminati al termine della quinta puntata. Dall’ottobre 2017, partecipa come concorrente alla seconda edizione del reality di Canale 5 “Grande Fratello VIP”, entrando in gara durante la sesta puntata e venendo eliminata nel corso della nona puntata.

Attiva anche in teatro, nel 2004, prende parte alla commedia “Casina”. Tra il 2006 e il 2015, prende parte a diverse rappresentazioni teatrali come “C’è un uomo nudo in casa”, “Otto donne e un mistero” e “Tre donne in cerca di guai”.

Per quanto riguarda la vita privata, nel 1967, all’età di 17 anni, si è sposata con Hubert Wayaffe. Dall’unione è nato Alexandre, suo unico figlio. Nel 2004, ha sposato l’arredatore Beppe Ercole, ex marito di Serena Grandi. La coppia è rimasta insieme fino alla morte dell’uomo, avvenuta nel 2010. Successivamente, ha vissuto una lunga storia d’amore con l’attore Angelo Costabile, dal quale si è separata.

Maria Rita Gagliardi

