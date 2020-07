Chi è Don Alberto, prete youtuber possibile inquilino del GF Vip – VIDEO

Il prete youtuber Don Alberto farà parte del cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip?

Nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip potrebbe far parte anche un parroco, Don Alberto.

Sul web è diventato noto per aver pubblicato alcuni video in cui spiega la religione in modo diverso rispetto al solito, un modo nuovo per avvicinare soprattutto i giovani. C’è chi critica il suo modo di fare, altri pensano che sia un ottimo modo di utilizzare il web.

Sembra che Don Alberto abbia fatto il provino per partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, a far trapelare l’indiscrezione ci ha pensato Blogo, rivelando che il provino del prete youtuber di Busto Arsizio sia andato molto bene.

Il prete farà davvero parte del cast della quinta edizione del reality? Al momento manca ancora l’ufficialità, ma se così fosse sarebbe la prima volta che un prete partecipi al Grande Fratello.

Sara Fonte

