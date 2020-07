Coronavirus, lo stato di emergenza potrebbe essere prorogato fino al 31 ottobre – VIDEO

A causa del Coronavirus lo stato d’emergenza potrebbe essere prorogato fino al 31 ottobre 2020

Nell’ultimo periodo si è parlato della possibilità di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre, questo potrebbero però essere prorogato solo fino al 31 ottobre. Una delibera ad hoc in Consiglio dei ministri potrebbe arrivare in settimana.

Al momento non è stata presa ancora una decisione definitiva, ma è certo che la proroga ci sarà. Questo è ciò che ha detto il premier pochi giorni fa: “Ragionevolmente, ci sono le condizioni per proseguire lo stato di emergenza per il coronavirus dopo il 31 luglio. Lo stato di emergenza serve per tenere sotto controllo il virus. Non è stato ancora deciso tutto, ma ragionevolmente si andrà in questa direzione“. Alcune fonti fanno sapere che si potrebbe procedere in modo graduale.

Sembra quindi che la proroga dello stato di emergenza sarà estesa fino ad ottobre. Tale decisione darà sicuramente il via a nuove critiche e polemiche da parte dell’opposizione. Tra i vari attacchi c’è quello di Giorgia Meloni, convinta che ai parlamentari la proroga serva per ‘salvarsi la poltrona’.

