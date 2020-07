“Penso tu stia dicendo bugie”. Diaco contro la Clèry fa ancora discutere

Botta e risposta, a “Io e te”, tra Pierluigi Diaco e l’attrice francese Corinne Clèry. Il conduttore fa ancora discutere.

Pierluigi Diaco è, ancora una volta, nel mirino dell’opinione pubblica per la sua conduzione di “Io e te”, programma del daytime di Raiuno, in onda dal lunedì al venerdì. Nella puntata andata in onda oggi pomeriggio, il conduttore ha ospitato le due ex rivali in amore ed oggi grandi amiche Corinne Clèry (qui la sua scheda) e Serena Grandi. La Clèry, in particolare, ha parlato della sua esperienza al “Grande Fratello Vip” e di come, per lei, l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia, sia stata una sorta di psicoterapia. A tal proposito, Corinne ha dichiarato:

“Ci sono psicologi lì che ti fanno parlare, sono dietro il muro col microfono e ti fanno parlare“.

Pierluigi Diaco a Corinne Clèry: “Non ti credo”

A quel punto, Diaco, visibilmente, spazientito, ha controbattuto:

“Tu mi vuoi dire che la psicologia, che è una cosa molto seria che io ho fatto per anni, possa passare attraverso un microfono televisivo? Le persone ci vanno privatamente, in modo individuale e collettivo, è una cosa seria”.

Corinne ha, quindi, provato a controbattere: “Non ci sei passato a questi reality, non puoi saperlo”, mentre Diaco ha fatto presente di essere stato un naufrago de “L’Isola dei Famosi”:

“Io ho fatto un reality e mi sono sottratto a logiche televisive finte. Io non ci credo che dentro la tv possa esserci la verità. La verità sta fuori dalle telecamere. Una cura e un percorso psicologico si fanno in privato, fuori dalle telecamere“.

La discussione si è conclusa con la Clèry che ha chiesto al conduttore se le stesse dando della “bugiarda” e con Diaco che le ha risposto: “Penso di si”.

Maria Rita Gagliardi

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!