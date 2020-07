Serie A, Inter-Torino su Sky chiude la 32a giornata: orario e probabili formazioni

La 32a giornata del campionato di Serie A chiude su Sky con il posticipo tra Inter e Torino questa sera.

Partita complicata per i neroazzurri, pronti ad uscire dal loro momento difficile per blindare il posto Champions: la guida alla sfida con orario e probabili formazioni.

Inter-Torino al ‘Meazza’: i neroazzurri a caccia della vittoria perduta

La Serie A chiude questa 32a giornata ricca di emozione con la sfida nel deserto del ‘Meazza’ tra Inter e Torino. Le due compagini arrivano a questo appuntamento dopo aver realizzato due risultati diversi e con stimoli opposti: neroazzurri a caccia della vittoria perduta e per blindare il posto in Champions, grana per i punti salvezza decisivi.

In casa neroazzurra il momento è difficile, con un solo punto arrivato negli ultimi 180 minuti di gioco e due sole vittorie post lockdown. Il distacco dalla vetta della classifica è aumentato e i sogni Scudetto in soffitta. Conte vuole una reazione dopo il 2-2 di Verona per capire se continuare il progetto targato Suning. I granata, dopo lo stop contro il Cagliari, sono reduci dalla vittoria sul Brescia che ha dato linfa nuova a tutto l’ambiente in chiave salvezza: diretta alle 21.45 su Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-TORINO

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young; Eriksen; Lautaro, Sanchez. Allenatore: Conte

Torino(3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; Ansaldi, Rincon, Lulic, Ola Aina; Verdi, Berenguer; Belotti. Allenatore: Longo

Riccardo Aprosio

