Stasera in tv, Appuntamento con l’amore: tutto quello che c’è da sapere

Stasera 13 luglio 2020, in prima serata su Canale 5, andrà in onda il film ‘Appuntamento con l’amore'(Valentine’s Day), una commedia romantica che narra 10 diverse storie, il cui filo conduttore è il giorno di San Valentino.

Appuntamento con l’amore è un film corale che racconta le vicende di 10 persone nel giorno di San Valentino. Le storie, ambientate a Los Angeles, tratteggiano personaggi molto diversi l’uno dall’altro.

Una giovane fiorista, il fidanzato italoamericano, la maestra elementare, un bambino, la coppia sposata da molto tempo, una militare, un reporter sportivo, un donnaiolo, un agente, un giocatore di football. Eppure un sottilissimo filo conduttore percorrerà le loro storie, appassionandovi.

Il nutrito cast del film in onda questa sera

Il film, diretto da Garry Marshall, vanta un cast molto ricco in grado di soddisfare tutti i gusti. Una menzione la merita sicuramente Patrick Dempsey, il Dereck Shepherd di Grey’s Anatomy. Ma molti riconosceranno tra i personaggi anche Jessica Biel, divenuta famosa come la figlia del pastore di 7th Heaven. Tra i personaggi ne noterete alcuni veramente famosi, come Taylor Swift, Jessica Alba, Julia Roberts, Jennifer Garner , e una vera stella di ieri e di oggi, Shirley MacLaine, che fu protagonista insieme a Peter Sellers di ‘Oltre il giardino’, ma anche di film più drammatici come ‘Fiori D’Acciaio’, o della dolcissima commedia ‘Scambio d’identità’

