Vaccino per il coronavirus, Bill Gates: “Deve andare a chi ha più bisogno”

I vaccini e gli altri farmaci per il trattamento del Covid-19 non dovrebbero andare al “miglior offerente”.

Ad affermarlo è nientemeno che il miliardario Bill Gates, in prima linea fin da subito nella ricerca sul coronavirus.

L’ex capo di Microsoft sottolinea che i farmaci devono andare dove sono maggiormente necessari. “Se lasciamo che farmaci e vaccini vadano al miglior offerente, invece che alle persone e ai luoghi in cui sono maggiormente necessari, avremo una pandemia più lunga, più ingiusta e letale”, ha detto Gates in un video pubblicato sabato durante una conferenza virtuale sul Covid-19 organizzata dalla International AIDS Society.

“Abbiamo bisogno di leader che prendano queste decisioni difficili sulla distribuzione basata sull’equità, non solo su fattori guidati dal mercato”, ha poi aggiunto Bill Gates.

Attraverso la sua organizzazione di beneficenza, la Bill & Melinda Gates Foundation, Gates ha impegnato 250 milioni di dollari nella ricerca sul coronavirus. Al momento ci sono 21 possibili vaccini per il Covid-19 in fase di sperimentazione clinica, come ricordato dal quotidiano “Metro”.

Nonostante l’impegno, Bill Gates è nel mirino dei complottisti

Gates ha indicato il Fondo globale per la lotta all’AIDS, alla tubercolosi e alla malaria (istituito nel 2002) come esempio di come i paesi possano unirsi per combattere le malattie mortali. “Una delle migliori lezioni nella lotta contro l’HIV / AIDS è l’importanza di costruire questo sistema di distribuzione globale ampio ed equo per distribuire i farmaci a tutti”, ha spiegato il miliardario.

Nonostante tutto il duro lavoro che Bill Gates ha portato avanti dall’inizio per aiutare a trovare una cura per il coronavirus, il miliardario è finito nel mirino dei complottisti, convinti che Gates stia implementando chip di tracciamento nei vaccini.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!