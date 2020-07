Chi è Augusta Iannini, moglie di Bruno Vespa: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Augusta Iannini, moglie di Bruno Vespa.

Questo pomeriggio, Bruno Vespa è stato ospite a “Io e te”, programma condotto da Pierluigi Diaco su Raiuno, dal lunedì al venerdì. Il conduttore e giornalista si è raccontato a lungo, tra carriera e vita privata, raccontando aneddoti legati alla moglie Augusta Iannini. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lei.

Biografia e curiosità su Augusta Iannini

Augusta Iannini è nata a L’Aquila, il 20 gennaio 1950. E’ laureata in legge, come il marito Bruno Vespa ed esercita la carriera di magistrato dal 1977 con risultati d’eccellenza, avendo ottenuto incarichi di rilievo in tutta Italia. A proposito della sua carriera, va segnalato che, negli anni, Augusta ha ricoperto diversi ruoli: pretore a Spilimbergo, in Friuli, magistrato di sorveglianza, giudice istruttore del Tribunale di Roma, poi giudice per le indagini preliminari e si è occupata di molti processi per frodi bancarie e reati contro la pubblica amministrazione. Ha lavorato anche presso il Ministero della Giustizia.

Alla carriera di magistrato, affianca il ruolo di moglie e madre. Ha sposato Bruno Vespa nel 1975 e dal matrimonio sono nati due figli: Federico, nato nel 1979 ed Alessandro, il minore. Federico, come il padre, si occupa di giornalismo in radio, mentre Alessandro ha deciso di intraprendere la stessa carriera della madre, laureandosi in legge e lavorando come avvocato.

Insieme al marito, vive a Roma. Bruno ed Augusta, infatti, sono proprietari di una casa a tre piani con attico, situata a Piazza di Spagna e sono soliti, nel tempo libero, passeggiare a Villa Borghese con i loro tre pastori tedeschi: Ighel, Lana e Argo.

Maria Rita Gagliardi

