Chi è Cizco, musicista e iena: curiosità e biografia di Francesco Di Roberto

Questa sera lo vedremo su Canale 5 come protagonista nel muro vip di All Together Now, ma chi è il musicista e iena Cizko, all’anagrafe Francesco Di Roberto?

Analizziamo uno dei protagonisti di questa sera a All Together Now, lo show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e J-Ax.

Stiamo parlando di Cizko, all’anagrafe Francesco Di Roberto che oltre ad essere un bravo musicista è anche una famosa Iena.

Cizko, il musicista trasformato in Iena: ecco chi è Francesco Di Roberto

Francesco Di Roberto, dal pubblico conosciuto semplicemente come Cizko, nasce a Genova nel settembre 1974 ma cresce quasi tutta l’adolescenza al San Paolo in Brasile. Dopo aver studiato recitazione, nei primi anni del nuovo millennio si cimenta a Videomusic facendo il veejay per programmi estivi. Ma la sua popolarità cresce all’improvviso quando entra a far parte di un programma famoso.

Cizko è una delle Iene più conosciute, grazie al programma di successo di italia uno. Entra nel cast in due situazioni diverse della sua carriera televisiva: la prima dal 2000 al 2008, mentre ritorna nel 2014. Attualmente è uno dei 100 giurati vip alla trasmissione canora All Together Now.

