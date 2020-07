Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro felici in spiaggia: su Instagram lei si mostra in versione sirena

Continua la storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, dopo l’esperienza e la conoscenza avuta nella casa del Grande Fratello Vip.

La storia sentimentale tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sta andando davvero a gonfie vele, con i due fidanzatini che si stanno godendo in pieno l’estate.

I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, si stanno divertendo tenendo informati i propri fans su Instagram: e nelle ultime ore è uscito un post che ha lasciato i followers della coppia a bocca aperta.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, un amore nato per caso

L’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro nasce per caso come un segno nel destino, grazie alla partecipazione contemporanea nella casa del Grande Fratello Vip. Il notor eality show di Canale 5 è famoso per le coppie formatesi all’interno e anche in questo tormentato 2020 ha detto la sua in tal senso.

La Incorvaia arrivava dalla turbolenta separazione con il cantante Francesco Sarcina, mentre Ciavarro (figlio degli attori Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi) dalla spensieratezza della gioventù dopo l’esperienza televisiva di Forum. Un’attrazione fatale tra baci e abbracci che ha visto la divisione solo temporanea per la squalifica dal gioco della siciliana, causa frasi ingiuriose contro Andrea Denver. Ma i due non demordono si rivedono dopo la conclusione del reality e successivamente dopo il lockdown per non dividersi più.

La felicità in spiaggia: “E’ dura la vita da sirena”

Nelle scorse ore sul profilo Instagram di Clizia Incorvaia è uscito un post che ha letteralmente scatenato i followers della siciliana. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha postato una foto con il suo Paolo Ciavarro sulla spiaggia di Torre Salsa che ha lasciato senza parole.

La foto ritrae i due fidanzati abbracciati ma con una particolarità. La Incorvaia è immersa nella sabbia con il corpo da… sirena. Sì, avete proprio visto e capito bene, uns egno che la storia d’amore tra i due ex vipponi (per dirla alla Signorini) sta andando a gonfie vele e senza crisi all’orizzone. “E’ dura la vita da sirena”, recita il post della siciliana scatenando i commento dei fans ma confermando la loro forte unione sentimentale.

Riccardo Aprosio

