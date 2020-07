La figura di Gesù dentro un tronco? Alcuni taglialegna brasiliani gridano al miracolo

L’immagine di Gesù è nota in tutto il mondo e non sono rare le apparizioni del Messia, ma quest’ultima è particolarmente appropriata per quello che conosciamo come “il figlio del falegname”.

Sono molte le persone che dicono di vedere l’immagine del Cristo nei più disparati oggetti. Quest’ultima “apparizione” è stata segnalata (e fotografata) da dei potatori e mostra Gesù come marchiato a fuoco all’interno di un ramo.

Le foto provengono dal Brasile, dove l’operaio Odimar Souza stava potando degli alberi per fare spazio ad una nuova strada ad Itaquirai, una città dello stato sud-occidentake del Mato Grosso so Sul.

Il ritrovamento e la diffusione dell’immagine

Souza, direttore dei lavori stradali, ha riferito come alcuni operai abbiano notato la figura all’interno del tronco. All’inizio hanno preso la figura per la forma di una farfalla. Quando la catena della motosega ha terminato il taglio però, l’immagine è apparsa quanto mai simile all’iconica statua del Cristo Redentore di Rio De Janeiro.

Souza ha caricato le immagini on-line, riprese poi dal Daily Star e condivise da moltissimi utenti, tanti dei quali hanno commentato le foto su Facebook. Da questi si apprende come non tutti siano convinti della bontà delle immagini, ma tanti lo hanno interpretato come un segno.

