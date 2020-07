E se avessimo letto male l’oroscopo? La Nasa scopre un nuovo segno zodiacale: Ofiuco

I fan dell’astrologia ritengono che vi sia un 13esimo segno zodiacale di nome “Ofiuco”, la cui esistenza implicherebbe una lettura totalmente sbagliata dell’oroscopo

E se avessimo letto male il nostro oroscopo fino ad oggi? Ad instillare il dubbio non ci sono solo i fan dell’astrologia, ma anche un vecchio post della Nasa risalente al 2016 che andrebbe, in sostanza, a confermare (parzialmente) questa ipotesi.

I babilonesi lasciarono fuori il 13esimo segno di nome “Ofiuco”

Secondo quanto riportato in un post pubblicato dall’agenzia spaziale Nasa nel 2016, i babilonesi erano a conoscenza del fatto che i 12 segni zodiacali non si adattassero in modo perfetto ai movimenti della rotazione terrestre: “Anche secondo le antiche storie dei babilonesi, c’erano 13 costellazioni all’interno dello zodiaco (Altre culture e tradizioni hanno riconosciuto fino a 24 costellazioni nello zodiaco). Così i babilonesi ne presero uno, Ofiuco, da lasciar fuori. Anche allora, alcuni dei 12 segni scelti non si adattavano perfettamente alla loro “fetta di torta” assegnata, andando dunque a spostarsi su quello successivo”, si legge sull’articolo della Nasa.

Le stime fatte rimangono comunque imperfette

Che i calcoli matematici realizzati dalla Nasa siano accurati è fuori di dubbio. Ma la questione non è semplice come appare, dato che nel nostro cielo vi sono ben 88 costellazioni. Poiché le oscillazioni e le costellazioni dell’asse terrestre variano di dimensioni, è impossibile per il sole trascorrere la stessa quantità di tempo in ogni segno zodiacale. In sostanza, dunque, le stime non sono perfette e, come ci insegna la statistica, c’è sempre un margine di errore da tenere in considerazione quando si elaborano dati così tanto complessi.

Ofiuco vs Sagittario? Entrambi si contendono lo stesso periodo

Fra i calcoli più attendibili vi è quello per il quale se la tua data di nascita è prossima alla fine o all’inizio della finestra dello zodiaco, potresti effettivamente leggere i risultati zodiacali in modo errato. Tutto questo diventa ancora più confuso (o potremmo dire “nebuloso”) se si prende in considerazione seriamente l’esistenza di questo nuovo segno zodiacale: secondo molti astrologi, infatti, il segno di Ofiuco ha inizio il 29 novembre e termina il 17 dicembre, andando di fatto a sovrapporsi nel periodo temporale che corrisponde al segno del Sagittario (23 novembre – 21 dicembre).

Le potenziali nuove date dei segni zodiacali

Capricorno – era dal 22 dicembre al 20 gennaio, ma ora si ritiene che sia dal 20 gennaio al 16 febbraio Acquario – era dal 21 gennaio al 18 febbraio, ma ora si ritiene che sia dal 16 febbraio all’11 marzo Pesci – era dal 19 febbraio al 20 marzo, ma ora si ritiene che sia dall’11 marzo al 18 aprile Ariete : era dal 21 marzo al 20 aprile, ma ora si ritiene che sia dal 18 aprile al 13 maggio Toro – era dal 21 aprile al 21 maggio, ma ora si ritiene che sia dal 13 maggio al 21 giugno Gemelli – era dal 22 maggio al 21 giugno, ma ora si ritiene che sia dal 21 giugno al 20 luglio Cancro – era dal 22 giugno al 22 luglio, ma ora si ritiene che sia dal 20 luglio al 10 agosto Leone – era dal 23 luglio al 23 agosto, ma ora si ritiene che sia dal 10 agosto al 16 settembre Vergine – era dal 24 agosto al 22 settembre, ma ora si ritiene che sia dal 16 settembre al 30 ottobre Bilancia – era dal 23 settembre al 23 ottobre, ma ora si ritiene che sia dal 30 ottobre al 23 novembre Scorpione – era dal 24 al 22 novembre, ma ora si ritiene che sia dal 23 al 29 novembre Ofiuco – credeva di essere dal 29 novembre al 17 dicembre Sagittario – era dal 23 novembre al 21 dicembre, ma ora si ritiene che sia dal 17 dicembre al 20 gennaio

