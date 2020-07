Serie A su Sky, la 33a giornata si apre con il sentito derby Atalanta-Brescia: orario e probabili formazioni

La 33a giornata di Serie A su Sky apre questa sera con il sentito derby lombardo tra Atalanta e Brescia.

Il calcio non si ferma e dopo aver visto conclusa una nuova giornata, ecco che se apre subito un’altra della Serie A su Sky.

In campo questa sera scendono Atalanta e Brescia, pronte a dare vita ad un bel derby post Covid-19 che ha lacerato le due città tanto rivali quanto unite in questo difficile momento: analizziamo orario e probabili formazioni del match.

Atalanta-Brescia, il derby post Covid-19: unità e rivalità delle due città

Questa sera la 33a giornata del campionato di Serie A vedrà scendere in campo due squadra tanto rivali quante unite in questo terribile momento post Covid-19. Stiamo parlando di Atalanta e Brescia, due squadre e due città che hanno vissuto in maniera pesante sulla pelle il terribile Coronavirus, tra morti e contagiati.

Tornando al calcio giocato bergamaschi e rondinelle arrivano in maniera completamente diversa all’appuntamento. Se da una parte troviamo la compagine di Gasperini in grande spolvero e che ha messo sotto anche la Juventus, dall’altra la formazione di Lopez ormai prossima al ritorno in Serie B: diretta alle ore 21.45 su Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-BRESCIA

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Malinovski, Castagne; Pasalic; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini

Brescia (4-4-2): Joronen; Sabelli, Mateju, Canchellor, Semprini; Spalek, Bjarnason, Tonali, Dessena; Torregrossa, A. Donnarumma. Allenatore: Lopez

Riccardo Aprosio

