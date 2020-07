Stasera in tv All Together Now: concorrenti ed ospiti della replica del 14 luglio

Torna stasera in tv All Together Now, lo show musicale di Canale 5 condotto dagli esilaranti Michelle Hunziker e J-Ax.

Saranno in sedici i concorrenti a sfidarsi sotto le note di tante canzoni, con un muro di 100 vip pronti ad essere giudici severi.

All Together Now torna in tv: tra i sedici concorrenti pronti a tutto spicca Dennis Fantina

Andrà in onda questa sera alle 21.20 su Canale 5, lo show musicale dal grande successo All Together Now, condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. A contendersi il titolo di miglior cantante, saranno sedici concorrenti: otto della prima edizione e otto della seconda. Gli aspiranti cantanti dovranno riuscire a convincere il muro, composto come sempre da 100 vip esigenti che faranno da giuria.

Quali sono i protagonisti di questa serata a ritmo di musica sulla rete miraglia di Mediaset? Gli otto aspiranti cantanti della prima edizione sono Gregorio Rega, Daria Biancardi, Federica Bensi, Samantha Discolpa, oltre a Dennis Fantina (ex vincitore del talent Amici), Veronica Liberati, Carlo Paradisone e Rosy Messina. Gli otto concorrenti della seconda edizione sono Domenico Prezioso, Federico Martello, Nicola Gargaglia, Enrico Bernardo a cui si aggiungono i volti femminili di Rosetta Falzone, Sonia Mosca, Arianna Cleri e Gaia Di Fusco: a chi andrà lo scettro?

Gli ospiti vip della puntata di stasera di All Together Now: c’è anche Cristiano Malgioglio

Il muso dei vip sarà formato da 100 personaggi famosi, pronti a decretare il vincitore assoluto del programma. I volti noti ospiti della trasmissione ad ogni esibizione dovranno restare in piedi senza sedersi: più vip restano a ballare la canzone più il punteggio sarà alto per il protagonista sul palco.

Tra gli ospiti di questa sera spicca Cristiano Malgioglio, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Ne vedremo sicuramente delle belle perchè tra il muro umano di All Together Now ci saranno anche Iva Zanicchi, Alma Manera, Cizko, Mietta e Simona Bencini.

