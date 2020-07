Addio a Galyn Görg: l’attrice e ballerina aveva 56 anni – VIDEO

È morta all’età di 56 anni l’attrice e ballerina Galyn Görg, in Italia divenne famosa per aver partecipato a Fantastico 6 e SandraRaimondo Show

Galyn Görg è morta oggi 15 luglio 2020 nel giorno del suo 56esimo compleanno, la nota attrice e ballerina divenne nota molti anni fa in Italia per aver partecipato ai programmi Fantastico 6 e SandraRaimondo Show.

Ad annunciare la notizia della sua morte ci ha pensato Steve La Chance sui social, i due ebbero una storia d’amore in passato. Al momento non è chiaro il motivo della sua morte.

Nel 1985 la Görg e Steve LaChance ballarono insieme a Fantastico 6, lei svolgeva il ruolo di co-conduttrice con Pippo Baudo, Lorella Cuccarini e Beppe Grillo. Nel 1987 prese invece parte a SandraRaimondo Show.

L’attrice ha recitato anche in molti film, in televisione e al cinema. L’abbiamo vista in RoboCop 2, Point Break, Cuba Libre – La notte del giudizio e altri ancora. Ha preso parte anche a diverse serie tv come: Saranno famosi, A-Team, Star Trek: Deep Space Nine, Xena – Principessa guerriera, Lost, Willy, il principe di Bel Air, Twin Peaks, Le regole del delitto perfetto. A renderla maggiormete nota la serie “M.A.N.T.I.S.”.

Sara Fonte

