Elisa Isoardi dopo la chiusura de La Prova del Cuoco: “Piango ancora, volevano distruggermi ma…” – VIDEO

Elisa Isoardi torna a parlare della sofferenza provata dopo la chiusura de La Prova del Cuoco, svela poi che hanno provato a distruggerla senza però riuscirci

Intervistata dal settimanale Oggi Elisa Isoardi si è lasciata sfuggire interessanti rivelazioni, ha parlato anche del delicato periodo affrontato a causa della cancellazione de La Prova del Cuoco.

Tanta è stata la sofferenza provata dopo aver condotto il famoso programma per anni. Queste le sue parole: “La Prova del Cuoco? Piango ancora se penso alla fantastica squadra con cui ho lavorato”.

La nota conduttrice ha avuto paura di essere messa in disparte dalla Rai. In merito a ciò ha dichiarato: “La chiami pure strizza. Certo che ce l’ho avuta! Adoro Coletta, ma qualche ora buia me l’ha fatta passare… silenzio assoluto: stava evidentemente maturando le sue decisioni sulla mia collocazione, ma io non mollavo, gli scrivevo messaggini informativi su quello che stavo facendo. Sono state due settimane di terrore, in cui non sapevo che fine avrei fatto”.

La Isoardi ha poi concluso dicendo: “Hanno provato a distruggermi in tutti i modi, ma non ce l’hanno fatta”.

Da settembre la conduttrice condurrà Check Up la domenica mattina, format dedicato al benessere, alla salute e alla medicina. Non si tratta di un programma nuovo, è infatti andato in onda dal 1977 al 2002 conquistando non poco successo.

Sara Fonte

