Film in TV, Cambiare per amore: trama e curiosità della pellicola sentimenatle del 2017

Il film sentimentale Cambiare per amore andrà in onda oggi pomeriggio alle 16.30 su Canale 5: ma di cosa parla la pellicola?

Uno dei film più interessanti sotto l’aspetto sentimentale è sicuramente Cambiare per amore, pellicola uscita nel 2017 dalla regìa di Hogan con durata 90 minuti.

Tra i protagonisti del film troviamo Ambyr Childers, Keegan Allen e Jim O’Heir, che insieme a Walter Perez e Scott Michael Morgan danno vita ad una spensierata commedia d’amore: analizziamone trama e curiosità

Cambiare per amore: la trama della commedia sentimentale

Ambientata negli Stati Uniti, Ambyr Childers, Keegan Allen sono i protagonisti di quest’emozionante commedia sentimentale uscita nel 2017 e che Canale 5 ripropone oggi pomeriggio. Ma di cosa tratta la pellicola? Una designer d’interni, Olivia Wilson, perde all’improvviso il suo lavoro a New York e decide così di tornare in California dal padre per festeggiare l’anniversario dell’attività famigliare. L’incontro con il nuovo membro del team Scott di cui si innamora, anche se la loro relazione verrà messa in dubbio per un contrattempo a sorpresa.

Una delle curiosità legate al film Cambiare per amore è quella che il titolo originale della pellicola è Moving romance. Uno dei due protagonisti, Allen Keegan è famoso per aver interpretato nel film di successo Star Trek III Alla ricerca di Spock il noto Capitan Esteban.

