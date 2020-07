Foto di pesce con sorriso umano fa il giro del web: ecco di quale specie si tratta

Il popolo del web è rimasto esterrefatto nel vedere la foto di un pesce che presenta una dentatura simile a quella umano: scopriamo di che specie si tratta.

Da qualche tempo a questa parte circola sul web la foto di un pesce che sembra avere un perfetto sorriso umano. La dentatura della creatura oceanica sembra quella di un uomo che cura con particolare dedizione la sua igiene dentale ed è appena uscito da un appuntamento con il dentista per la pulizia dal tartaro. Visto che parliamo di una foto insolita non possiamo che comprendere il motivo di tanto clamore ed il perché questo scatto postato sui social abbia fatto il giro del mondo.

In molti si sono chiesti di che specie si trattasse, anche perché nello scatto ci viene mostrato solamente il muso (con delle labbra carnose) e la dentatura del pesce. La risposta è stata trovata dal ‘The Rakyat Post‘, dove viene spiegato che si tratta del pesce balestra, esemplare che appartiene alla famiglia dei Balistadae e che vive principalmente nelle acque che bagnano la Malesia.

Pesce con sorriso umano: conosciuto per il suo temperamento caliente

Al di là della dentatura umana perfetta, questi pesci presentano dei colori molto particolari ed hanno un aspetto affascinante. L’aspetto elegante dei pesci balestra tuttavia non vi deve ingannare, avvicinarne uno equivale a rischiare un bel morso. Questa specie, infatti, è conosciuta per avere un comportamento selvaggio e per il fatto che attaccano qualsiasi essere si avvicini al proprio territorio. Proprio la dentatura è quella che rende doloroso il morso, visto che è in grado di oltrepassare e bucare anche la muta da sub.

