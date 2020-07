Milionario 33enne trovato dalla sorella decapitato e smembrato: è stato un killer professionista?

Un milionario di soli 33 anni è stato trovato dalla sorella nel suo appartamento di Manhattan decapitato e fatto a pezzi: si pensa ad un omicidio su commissione.

Nel pomeriggio di ieri la giovane Rif Saleh si è recata nell’appartamento del fratello Fahim, 33enne imprenditore divenuto milionario in poco tempo, perché non gli rispondeva al telefono dal giorno prima. Quando la ragazza è attivata nel loft da 2,25 milioni di euro del giovane milionario, ha trovato il suo busto smembrato accanto ad una presa elettrica, mentre addentrandosi nell’appartamento ha trovato la testa e gli arti avvolti in delle buste di plastica.

Leggi anche ->Omicidio Giulio Regeni, si indaga su cinque 007 egiziani: i loro nomi presenti su dei tabulati telefonici

Ancora in stato di shock la ragazza ha immediatamente chiamato la polizia. Gli agenti arrivati sul posto hanno immediatamente pensato che si trattasse di un omicidio su commissione. Nella stanza non c’erano schizzi di sangue e le parti del corpo erano state riposte con cura in delle buste di plastica. Probabilmente l’arrivo della sorella aveva costretto l’assassino a lasciare il lavoro incompleto.

Milionario 33enne decapitato e smembrato: si tratta di un omicidio su commissione?

L’esame delle telecamere a circuito chiuso del palazzo sito nel Lower East Side (Manhattan, New York), ha confermato l’ipotesi della polizia. Dalle riprese, infatti, si vede chiaramente come Fahim salga sull’ascensore dove si trova un uomo con cappello e maschera neri. Arrivato al piano il giovane milionario viene seguito dal suo aggressore e comincia una violenta colluttazione, conclusa con la morte del ragazzo.

Sebbene appaia probabile che l’assassino fosse un professionista, al momento la polizia non ha sospetti e l’indagine per omicidio è aperta a carico di ignoti. Possibile che l’assassinio sia stato commissionato a causa delle perdite monetarie di questo inizio 2020. Complice il Covid infatti le aziende del giovane milionario avevano subito ingenti perdite.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!