Mondiale 2022 in Qatar, le prime informazioni ufficiali: pubblicate date ed orari dei match

Il Mondiale 2022 in Qatar si svolgerà per la prima volta nella sua storia in inverno: sono arrivate le prime date e orari ufficiali dei match.

Grande attesa per il Mondiale 2022 in Qatar, un evento storico che vedrà le nazionali impegnate in pieno inverno.

Nella giornata di oggi sono uscite ufficialmente le date della massima competizione calcistica e gli orari delle partite.

Mondiale 2022 in Qatar: ufficiali date e orari dei match

Il campionato del Mondo 2022 si svolgerà in Qatar e, se manca ancora molto tempo con le qualificazioni ancora da effettuare, sono uscite le prime ufficialità. La Fifa ha reso noto infatti le date e gli orari ufficiali della massima competizione calcistica che per la prima volta nella sua storia si disputerà in pieno inverno.

Sono state ufficializzate le date della competizione che scatterà il 21 novembre 2022 e si concluderà con la disputa della finale il 178 dicembre 2022. Nonostante i tanti problemi per l’emergenza Coronavirus e le qualificazioni in ritardo sulla tabella di marcia, la Fifa non ha voluto perdere tempo. Diramati anche gli orari delle partite in programma: si scenderà in campo alle 11.00, 14.00, 17.0 e 20.00.

Una maratona di incontri in meno di un mese: si parte all’impianto ‘Al Bayt Stadium’

La partita inaugurale si giocherà presso l’impianto ‘Al Bayt Stadium’, mentre la Coppa del Mondo verrà alzata al ‘Lusail Stadium’. Due soli giorni di riposo concessi alle nazionali che tra gli ottavi e i quarti di finale: ci si fermerà solo il 7 e 8 dicembre 2022.

I quarti di finale dei Mondiali in Qatar si svolgeranno l’11 e il 12 dicembre 2022, per le semifinali sono stati segnati sul calendario il 15 e 16 dicembre 2022 con la finale il 18 dicembre 2022 come già citato: una vera e propria maratona.

