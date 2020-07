Muore a soli 14 anni, famiglia e amici distrutti dal dolore. Era una ballerina di talento

Una vita spezzata tragicamente a soli 14 anni.

Un’intera comunità piange la morte di Cerys Reeve, una giovane che viveva nella cittadina britannica di Port Glasgow. La 14enne ha perso la vita lunedì sera in circostanze ancora poco chiare, come riportato dal Daily Record e dal Mirror.

La giovane, ballerina molto talentuosa, era iscritta alla Lucy’s Dance Academy di Greenock. I suoi insegnanti hanno detto ai media locali che Cerys era “amata dagli anziani e una delle preferite dei nostri giovani”.

Tantissimi i commenti comparsi sui social da parte di amici e conoscenti della 14enne che si dicono scioccati per la sua morte. “Vola in alto, ragazza, continua a ballare e ti vedrò quando sarò lì”, scrive un utente, mentre un altro crede che ora Cerys sia “la più grande stella nel cielo”.

Raccolte 1500 sterline per aiutare la famiglia

Tanti amici della ragazza hanno cambiato le loro foto del profilo su Facebook con una singola candela rosa, in omaggio alla giovane ballerina.

E’ stata anche istituita una raccolta fondi per sostenere la famiglia della giovane: in 24 ore sono state raccolte già 1.500 sterline.

Come accennato, non si conoscono le cause che hanno portato al decesso della giovane: si attende l’autopsia per capire cosa ha strappato Cerys dall’amore della sua famiglia e dei suoi amici.

