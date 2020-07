“Sbarcai in Italia su una nave”- Kledi Kadiu si racconta, dagli inizi ad oggi: “Orgoglioso di essere invidiato”

Torna a parlare di sè dopo un lungo periodo d’assenza il noto ballerino albanese Kledi Kadiu, nella trasmissione ‘C’è tempo per…’

Kledi Kadiu si racconta in un’ampia intervista al programma C’è tempo per, dove il noto ballerino albanese ripercorre il suo difficile passato.

Tanti sono stati i temi trattati con il talento della danza, tra cui il successo avuto in Italia sul piccolo schermo con il talent Amici, dove è stato anche professore.

Kledi Kadiu si racconta: “Sbarcai in Italia su una nave”

Uno dei volti noti della danza albanese e italiana è senza dubbio Kledi Kadiu, noto ballerino diventato famoso grazie al talent Amici. Maria De Filippi lo ha lanciato sul piccolo schermo, prima facendolo partecipare come ballerino nel cast e successivamente come professore. In un’ampia intervista, e dopo un lungo silenzio, Kledi ripercorre la sua vita al programma C’è tempo per.

“Sbarcai in Italia su una nave – ha esordito Kledi alla domanda riferita al suo difficile passato – e quindi sono anche orgoglioso di essere invidiato. Viaggiai su una nave partita da Durazzo sull’imbarcazione Vlora e arrivai a Bari nel 1991. Devo dire di essere stato fortunato di aver vissuto quel momento di storia. Su quella nave c’era molto silenzio da parte di tutti, ma allo stesso tempo tanta solidarietà tra noi”.

Il successo in televisione grazie all’intuizione di Maria De Filippi

A scoprire Kledi Kadiu a livello di danza è stata Maria De Filippi, che rimase subito colpita dal talento del giovane albanese. E’ lo stesso ballerino a rivelare un retroscena particolare dei suoi inizi: “Era il 1999 e mentre stavo effettuando le prove con Rossella Brescia per una puntata di Buona Domenica condotta da Maurizio Costanzo, Maria De Filippi si avvicinò e mi propose di improvviare in una delle sue più note trasmissioni, C’è posta per te“.

Da quel momento la De Filippi lo ha voluto sempre con sè nelle sue trasmissioni, tra cui il noto talent show Amici. Ma che rapporto ha Kledi con la produttrice Mediaset? “Siamo amici e rimasti in contatto, nonostante io non faccia più parte del cast di Amici. E’ una donna decisa, determinata e forte“. In conclusione il ballerino albanese ha sottolineato come l’amore della danza sia nata grazie al padre che lo ha spinto su quella strada: una vita cambiata dal destino nel 1991.

