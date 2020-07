Serie A su Sky e Dazn, in campo sette match della 33a giornata: orari e probabili formazioni

La Serie A su Sky e Dazn torna in campo oggi con sette partite: ecco gli orari e le probabili formazioni di match.

Dopo l’anticipo di ieri che ha visto l’Atalanta trionfare per 6-2 sul Brescia, torna subito in campo la Serie A su Sky e Dazn con altri sette match della 33a giornata.

Le partite in programma sono divise in due fasce orarie e vede protagoniste su tutte Juventus, Lazio e Roma impegnate contro Sassuolo, Udinese e Verona: ecco gli orari e le probabili formazioni.

Aprono Milan, Napoli e Sampdoria: in palio punti Europa League e salvezza

Ad aprire la giornata di oggi saranno Milan e Napoli, impegnate rispettivamente in casa con il Parma e sul campo del Bologna. Per i rossoneri in palio punti importanti in chiave salvezza, mentre gli azzurri possono giocare in tranquillità, vista la partecipazione già sicura alla prossima Europa League grazie alla vittoria della Coppa Italia: Bologna-Napoli in diretta su Dazn e Milan-Parma su Sky Sport alle 19.30.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic. Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Lozano. Allenatore: Gattuso

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Bonaventura, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli. Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. Allenatore: D’Aversa

Alle 19.30 in campo a ‘Marassi’ ci va anche la Sampdoria che ospita il tranquillo Cagliari. Per i blucerchiati un’ulteriore vittoria potrebbe valere doppio, mentre i sardi navigano a metà classifica. La curiosità è che i due allenatori sono due ex, con Ranieri (in Sardegna) e Zenga (a Genova) che in passato hanno allenato a sponde opposte: diretta su Sky Sport.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Ranieri. Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Klavan, Pisacane; Mattiello, Nandez, Birsa, Rog, Lykogiannis; Simeone, João Pedro. Allenatore: Zenga

Serata di fuoco con Sassuolo-Juventus e Udinese-Lazio

La serata di Serie A si infiamma con la sfida a distanza tra Juventus e Lazio, divise da otto punti. La capolista non può sbagliare contro il Sassuolo, mentre i biancocelesti sono pronti ad interrompere la serie negativa sul campo dell’Udinese: dirette alle 21.45 su Sky Sport.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi. Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Jajalo, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka. Allenatore: Gotti. Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi

