Stasera in tv, 15 luglio 2020: SuperQuark, Come sorelle, Chicago Fire e molto altro ancora – VIDEO

Cosa andrà in onda stasera in tv sulle principali reti nazionali in chiaro? NewNotizie vi fa scoprire cosa andrà in onda nel palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Su Rai 1 va in onda SuperQuark, noto programma di storia e tecnologia condotto da Piero Angela. Su Rai 2 va in onda N.C.I.S. – La regola dieci, due uomini imprigionano una bambina in un magazzino insieme alla madre, una recluta della Marina ritenuta da tutti morta dieci anni prima, la bimba viene ritrovata… Chi l’ha visto? va in onda su Rai 3, trasmissione che si dedica da moltissimi anni alla ricerca di persone scomparse.

Firewall Accesso negato va in onda su Rete 4, Per salvare la sua famiglia un esperto di sicurezza di una banca sarà costretto ad invadere il sistema che aveva protetto. Su Canale 5 va in onda Come Sorelle, durante il secondo episodio della fiction turca il figlio di Tekin torna nella sua villa, ancora non sa che il padre è stato ucciso, i loro rapporti sono pessimi. Azra scopre che a causa sua la sua migliore amica è stata rapita e il suo fidanzato è stato ucciso. Cahide è la vera madre delle tre sorelle, dopo aver scontato la pena per l’omicidio del marito, che le dice di non aver ucciso, sta per uscire di prigione. Intanto, il braccio destro di Tekin fa arrestare come primo indiziato il figlio Sinan…

Su Italia 1 va in onda Chicago Fire – Tutte le prove, nel comando della 51 Gorsh sostituisce Boden ma non è adatto al ruolo. Naomi e Casey si frequentano sempre di più… Un povero ricco va in onda su La7, Eugenio ha moltissimi soldi ma ha paura di perderli ed è per questo che inizia ad esercitarsi a vivere senza soldi. L’uomo va a vivere in una casa popolare trova un impiego come uomo delle pulizie. Conosce Marta, una donna con veri problemi economici, si innamorano e iniziano a vivere una vita insieme da ricchi. Su Tv8 va in onda Dear John, Un ragazzo dal carattere ribelle della Carolina del Nord si arruola e viene mandato oltre Oceano. John Tyree, incontra Savannah, i due si innamorano ma quando gli attacchi terroristici dell’11 settembre colpiscono l’America lui parte per il Medio Oriente. Sahara va in onda sul Nove, Dirk Pitt deve badare ad una dottoressa per proteggerla da un dittatore locale che vuole vederla morta. Intanto lui è alla ricerca di una nave da guerra, questa risale al periodo della guerra civile e contiene un prezioso tesoro.

Su Rai 1 va in onda la serie tv The Resident, il Chastain Park Memorial Hospital rimane senza energia elettrica a causa di un attacco hacker, Austin e Mina nonostante le condizioni d’emergenza dovranno operare una neonata nata prematura. Su Rai 2 va in onda Squadra Speciale Cobra 11 – La forza della coppia, Paul e Semir sono i testimoni di un omicidio, per scoprire il colpevole dovranno partecipare sotto copertura ad un seminario in un monastero, luogo in cui li ha condotti proprio la vittima. Cartabianca va in onda su Rai 3, programma che affronta argomenti di attualità e cronaca.

Su Rete 4 va in onda Il ragazzo di campagna, Artemio vive in un paese di campagna con poche case e tanta noia, decide di andare via quando gli viene proposto di sposarsi. Nella metropoli gli succederà di tutto quando proverà a trovare lavoro e dal punto di vista sentimentale… Su Canale 5 va in onda All Together Now, aspitanti cantanti si presentano sul palco per esibirsi davanti ad una giuria di 100 esperti di musica sotto la guida di J-Ax. I giurati che vogliono votare ogni concorrente dovranno alzarsi in piedi e cantare insieme a lui. Chicago P.D. – Vero o falso va in onda su Italia 1, Nell’episodio della famosa serie tv la squadra dovrà trovare colui che ha picchiato a morte la moglie di un consigliere politico.

Su La7 viene trasmesso In onda, programma di approfondimento quotidiano. La tata dei desideri va in onda su Tv8, David dopo essere rimasto vedovo cerca una tata per i suoi figli, loro vogliono però ostacolarlo. Kate riuscirà a gestire il comportamento ostile dei due bambini… Sul Nove va in onda The Rock, il generale Francis Xavier Hummel da anni chiede allo Stato di onorare i caduti nelle segrete azioni militari e di riconoscere benefici alle famiglie, dopo moltissimo tentativi non controlla più la sua rabbia violenta…

Su Rai 1 va in onda Il giovane Montalbano – L’uomo che andava appresso ai funerali. La puntata è incentrata sull’omicidio di Pasqualino Cutufà, un uomo pacifico che a causa di un incidente sul lavoro era stato costretto a smettere di lavorare. Dopo l’incidente ha iniziato ad occupare il suo tempo andando a tutti i funerali di Vigata. L’omicio appare molto strano, risolvere il caso non sarà facile. Su Rai 2 va in onda Made in Sud, famoso show condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta, dove si esibiscono comici famosi e artisti nuovi in televisione.

Il Colpevole va in onda su Rai 3, nel flim l’agente di polizia Asger Holm si è messo nei guai. In attesa del suo processo è stato confinato a rispondere al numero d’emergenza insieme ai suoi colleghi più anziani. Al telefono una donna in preda alla disperazione gli dice di essere stata rapita, lui farà di tutto per salvarla. Su Rete 4 va in onda Quarta repubblica, programma che affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti. Su Canale 5 va in onda Appuntamento con l’amore, nel giorno di San Valentino i protagonisti si trovano ad affrontare situazioni di ogni tipo come delusioni e tradimenti. C’è però chi ritrova l’amore…

Va in onda su Italia 1 47 Ronin, Kai si allea con il capo dei 47 Ronin, entrambi in cerca di vendetta nei confronti di colui che ha ucciso il loro maestro. Difficili saranno le prove che dovranno affrontare… Su La7 va in onda Eden Un pianeta da salvare. Premonition va in onda su Tv8, Linda ha una premonizione sulla morte del marito a causa di un incidente. Dovrà cercare di evitare il tragico evento. Sul Nove va in onda Mani di fata, Andrea perde il lavoro mentre la moglie viene promossa. Lui si imbatterà in nuovi impieghi ma il suo matrimonio ne risentirà…

