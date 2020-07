Temptation Island, le gravi accuse della ex moglie di Antonio Martello – che sta con Annarita

Volano accuse pesanti su Antonio Martello, uno dei protagonisti della nuova edizione di Temptation Island in onda su Canale 5.

Uno dei protagonisti della nuova edizione di Temptation Island, il programma estivo in onda su Canale 5, è il vulcanico ed egocentrico Andrea Martello.

L’uomo, 33 anni, sta con Annarita una donna più anziana di lui che sta soffrendo nel vederlo flirtare con varie corteggiatrici: e ora spunta l’ex moglie.

Temptation Island, caos su Andrea Martello: spunta l’ex moglie

La nuova edizione di Temptation Island è partita con il botto, grazie ad un personaggio che ha fatto subito parlare di sè. Ci riferiamo al chiacchierato Andrea Martello, in crisi con la propria compagna Annarita con la quale ha scelto la aprtecipazione al programma per rimettere in gioco il loro amore. L’inizio non è stato dei più facili per la 43enne, più anziana del ragazzo di dieci anni, che sta soffrendo vedendolo flirtare con una tentatrice. Ma non è finita qua.

Nelle ultime ore il polverone su Martello si è ulteriormente alzato con la comparsa dell’ex moglie Miriam. La donna ha dichiarato a sorpresa che una volta finite le registrazioni di Temptations Island, l’ex marito avrebbe detto di voler tornare insieme a lei: una dichiarazione spiazzante che ha fatto subito il giro del web. I due si sarebbero lasciati proprio per la relazione che l’uomo aveva intrapreso con Annarita.

La solidarietà con la compagna Annarita

A sorpresa Miriam è solidale con l’attuale compagna di Martello. La donna infatti ha usato parole confortanti e al miele per la sfortunata protagonista del programma con la quale si erano sentite poco prima che la coppia partisse per Temptation Island e durante il periodo di lockdown.

Le dichiarazioni su Annarita sono state importanti da Miriam, che ha sottolineato come la donna si sia comportata in maniera perfetta con lei. L’ex moglie di Martello ha anche evidenziato che Annarita ha un ottimo rapporto con la figlia di Antonio, ma ora le cose si possono clamorosamente ribaltare: Martello tornerà dall’ex moglie?

Riccardo Aprosio

