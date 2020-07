Tossisce senza maschera e lascia chiazze marroni: autista britannico lo caccia dal bus

Un autista britannico si è visto costretto a cacciare dal bus un passeggero che tossiva senza mascherina e lasciava macchie marroni sulla vettura.

Lo scorso pomeriggio un autista britannico ha dovuto cacciare dal bus un uomo appena salito sulla vettura. Questo, infatti, è salito con la mascherina sulla faccia e quando si è seduto l’ha abbassata al collo. Nulla di male fino a questo punto, visto che aveva il distanziamento corretto dalle altre persone, se non fosse che pochi istanti dopo ha cominciato a tossire in maniera veemente e a sputare delle chiazze marroni sul pavimento della vettura.

L’autista si è accorto di cosa stava accadendo sentendo tossire l’uomo. Il fragore generato dalla tosse del passeggero, infatti ha attirato la sua attenzione e guardando nello specchietto si è accorto che questo tossiva senza mascherina. A quel punto gli ha chiesto in maniera cortese di lasciare la vettura ed ha fermato il bus. Il passeggero gli ha chiesto il motivo di questa richiesta e l’autista gli ha risposto: “Perché sei senza mascherina, la porti al collo, e stai tossendo anche la tua testa”.

Autista caccia passeggero: “Fuori da questo c***o di bus”

Per nulla intenzionato a scendere, l’uomo si è scusato, si è asciugato le mani sui pantaloni e sui sedili spalmando una sostanza di colore marrone, e si è alzato per parlare con l’autista e trattare la propria permanenza sul bus. Il suo tentativo, però, è stato vano, visto che il guidatore non ha voluto sentire ragioni e gli ha risposto: “Il bus non riparte finché non scendi. Fuori da questa c***o di vettura“. A quel punto il passeggero si è visto costretto a scendere dal mezzo e visibilmente contrariato si è allontanando mostrando il dito medio all’autista.

