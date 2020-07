Chi è Benjamin Agüero Maradona, il figlio del Kun e nipote del Pibe de Oro sbarcato su Instagram

Classe ’09, ha soli 11 anni.

Ed ha già 71mila follower, ad una settimana di distanza dal primo post.

Primo post in cui ha mostrato l’esultanza di suo padre (che è Sergio Agüero, anche noto come il Kun) con la casacca argentina che si portava il dito alla bocca per annunciare al mondo la nascita del figlio.

Visualizza questo post su Instagram 19/08/08 Asi mi papá les contaba que yo llegaba al mundo. Un post condiviso da Benjamin Agüero Maradona (@benaguero19) in data: 3 Lug 2020 alle ore 10:49 PDT

E’ Benjamin Agüero Maradona.

Accanto al cognome del padre, porta un cognome altrettanto importante.

E’ quello della madre, Giannina Maradona, figlia di Diego Armando Maradona (di cui non crediamo di dover scrivere niente in questa occasione) ed ex moglie del Kun.

In potenza, ha dei geni clamorosi per fare bene nel mondo del calcio.

Ma per adesso ha solo 11 anni.

Sul suo profilo scrive

“Nací en Febrero del 2009, España. Soy Argentino. Hincha de Boca. Única cuenta Pública chequeada por mis viejos: @giamaradona @kunaguero”.

Si dichiara quindi argentino (pur essendo nato a Madrid) ed ultras del Boca Juniors.

Un vizio di famiglia, quello di supportare gli Xeinezes.

Tra le undici foto postate, una con la casacca del Manchester City ed una con la casacca del Barcellona.

Quale sarà il futuro del giovanissimo figlio e nipote d’arte (che proprio dal nonno ha ricevuto il benvenuto su Instagram)?

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!