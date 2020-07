Chi è James Franco, protagonista dell’Alba del pianeta delle scimmie: biografia e curiosità

L’Alba del pianeta delle scimmie è un film di grande successo che vede tra i protagonisti del film l’attore James Franco.

Nel film di successo l’Alba del pianeta delle scimmie l’attore James Franco interpreta Will Rodman, un chimico farmaceutico che lavora alla Gen-Sys.

Un ruolo che gli regalerà molta notorietà nel mondo del grande schermo: ma chi è questo attore? Analizziamone la biografia e le curiosità della sua carriera.

James Franco, la biografia del protagonista del film L’Alba del pianeta delle scimmie

Italia Uno ripropone il noto film tv L’Alba del pianeta delle scimmie, una pellicola statunitense dal grande successo uscita sul grande schermo nel 2011. Tra i protagonisti della pellicola c’è l’attore James Franco, che interpreta il chimico farmaceutico Will Rodman sperimentatore di un medicinale genetico per curare la malattia dell’Alzheimer testandolo su dei scimpanzè: ma chi è quest’attore?

Franco nasce a Palo Alto (contea di San Francisco negli Stati Uniti) nell’aprile 1978 e la sua carriera è costellata dal successo nel mondo del cinema. Cresciuto in California con i due fratelli minori, studia per diventare attore e ci riesce alla grande. E’ anche regista, produttore, scrittore e sceneggiatore.

Dal grande successo di Spider-man alla stella nella Hollywood Walk of Fame

Il primo film che James Franco inserisce nel suo ampio curriculum è ‘Mai stata baciata’ (1999). Da quel momento l’attore si lancia senza freni ed è uno dei più ricercati di Hollywood. Nel 2002 arriva la svolta, grazie alla super interpretazione nel film Spider-man, consolidato nel 2011 proprio da L’Alba del pianeta delle scimmie.

Nel 2013 ha ricevuto la stella sulla Hollywood Walk of Fame, mentre l’anno dopo decide di dedicarsi alla regìa di The Sound and the Fury, film che si è ispirato all’omonimo romanzo di Faulkner. E’ un grande appassionato di pittura tanto che nel 2011 lancia la sua prima esposizione a Berlino.

Riccardo Aprosio

