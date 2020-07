Chi è Pinina Garavaglia, probabile concorrente del Grande Fratello Vip – VIDEO

La contessa Pinina Garavaglia parteciperà alla quinta edizione del Grande Fratello Vip? Ecco chi è

Alberto Dandolo si è lasciato sfuggire nuove indiscrezioni sulla quinta edizione de Grande Fratello Vip, tra queste la possibilità di vedere nel cast una contessa, si tratta di Pinina Garavaglia.

La Garavaglia è nota per l’ideazione e l’organizzazione di party originali e di classe in locali famosi in tutto il mondo. È una donna molto eccentrica, nota per aver lanciato mode e tendenze notturne. È famosa anche per la sua collezione di cappelli stravaganti.

A Milano è molto famoso il suo salotto, dove organizza feste a tema frequentate da personaggi noti nel mondo dello spettacolo.

La sua attività principale è quella di party planner, è anche Art director di eventi e si occupa anche di promozioni personali d’immagine come personality designer e public relations.

Stando a Dandolo la produzione del Grande Fratello Vip starebbe provando a convincere la contessa a partecipare alla quinta edizione del reality, accetterà di far parte del cast? Lo vedremo!

Sara Fonte

