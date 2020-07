Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono lasciati: lo scoop – VIDEO

Diletta Leotta e Daniele Scardina hanno messo un punto definitivo alla loro storia d’amore? Ecco cosa ha rivelato Riccardo Signoretti

Nelle ultime ore non si fa che parlare della fine della storia d’amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina, a far trapelare il gossip è stato stanotte Riccardo Signoretti.

Il noto giornalista ha pubblicato in esclusiva un’anteprima del settimanale Nuovo dove si legge: “Diletta e King Toretto: è finito l’amore“. Signoretti non ha rivelato altre informazioni, ha fatto però sapere che i dettagli sulla loro rottura saranno resi noti sul nuovo numero della rivista.

La conduttrice di Dazn e il campione di pugilato sembravano essere più affiatati e innamorati che mai, sui social si mostravano spesso insieme in atteggiamenti romantici e intimi. Cosa sarà successo tra loro per mettere fine alla loro chiacchierata storia d’amore? I due al momento preferiscono rimanere in silenzio, per saperne di più ci tocca aspettare nuove indiscrezioni.

Sara Fonte

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!