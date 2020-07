Giovane cantante che aveva pugnalato il fidanzato evita il carcere: la loro era una “relazione tossica”

La cantautrice australiana Keely Eggmolesse aveva accoltellato il suo ex fidanzato a seguito di una discussione ubriaca. La coppia aveva bevuto tutto il giorno

La cantante e modella australiana 24enne Keely Eggmolesse che pugnalò il suo ex fidanzato al petto è riuscita a sospendere la pena detentiva inflitta. Il motivo? Avevano una “relazione tossica”.

Gli aveva trafitto la gabbia toracica dopo una lite

L’incidente avvenne il 24 aprile 2018: quel giorno la coppia aveva iniziato a bere dall’inizio della giornata nella loro casa a Sunshine Coast, in Australia. Tutto fu stato scatenato da una lite particolarmente accesa a causa del consumo di alcolici: quando il ragazzo della Eggmolesse tentò di andarsene da casa la donna gli andò incontro brandendo un coltello contro di lui, e arrivando a pugnalarlo sul lato sinistro della gabbia toracica.

Ieri in tribunale la sentenza: sospesa la condanna

Apparsa ieri davanti al tribunale distrettuale di Maroochydore, la Eggmolesse è stata dichiarata colpevole di violenza domestica. Durante l’udienza il procuratore generale Will Slack ha insistito sul condannare la donna ad una pena detentiva di due anni e mezzo: parlando dell’incidente, ha affermato che l’offesa è stata “aggravata dal fatto che si tratta di un’offesa domestica, con l’aggiunta dell’utilizzo di un’arma potenzialmente letale per la vittima”. Ma l’avvocato difensore Nathan Turner, durante la sua arringa, ha sostenuto che Eggmolesse era una ragazza con un “buon carattere”, aggiungendo che l’offesa avvenne “sullo sfondo di una relazione tossica”. L’avvocato ha dunque richiesto che fosse prevista per la ragazza una pena indulgente, interpellando il giudice sulla possibilità di poter evitare una condanna nel tentativo di consentire alla Eggmolesse di concentrarsi sul perseguimento della sua carriera come potenziale cantante internazionale. Per Turner il gesto violento “sembra essere il prodotto della relazione disfunzionale tra te e il denunciante” – ha dichiarato rivolgendosi alla 24enne – “pertanto, ritengo improbabile che si tratti di un comportamento che potresti reiterare”. L’avvocato ha inoltre addotto come motivazione a favore della sua cliente che la ragazza ha cambiato radicalmente la sua vita dopo l’alterco con il compagno, dandosi da fare per fornire a suo figlio una casa stabile in cui vivere.

La Eggmolesse è stata condannata a 18 mesi di prigione, pena che è stata sospesa per due anni.

