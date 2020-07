Chi è Imen Jane, “l’economista star di Instagram” non laureata tra scuse e nuove accuse

Imen Jane si pente per aver “ingannato” i suoi followers su Instagram. Nelle settimane scorse era stata accusata dal sito ‘Dagospia’ di non essersi mai laureata in economia.

Dopo essere stata smascherata dal sito d’informazione ‘Dagospia’, sono arrivate le scuse di Imen Jane, la ragazza che raccontava l’economia politica su Instagram anche se non in possesso della laurea.

‘Dagospia’ aveva accusato la ragazza di non possedere nessun titolo di studio all’università Bicocca di Milano né in altre facoltà della penisola. La ragazza, quindi, veniva definita economista con il solo diploma in proprio possesso.

Sono arrivate le scuse e il pentimento di Imen, attraverso il proprio canale Instagram: “Ho sbagliato. Ho fatto un errore inutile ed evitabile del quale mi pento e mi scuso. Mi sono iscritta all’Università per una ragione molto semplice: avere i mezzi per capire il mondo. Non ho mai considerato l’idea di non laurearmi. La laurea per me non è soltanto un pezzo di carta. È un riconoscimento pubblico delle ore passate a cercare di apprendere qualcosa di utile per la vita. Non ho mai voluto sminuirne il valore.⁣ Finora mai nessun lavoro o incarico che ho avuto mi ha mai richiesto alcun titolo accademico, ma io volevo e voglio finire gli studi”.

E ancora: “Quando a fine 2018 mi sono trovata per caso a condividere spunti di attualità su Instagram, ho attirato fin da subito grandi attenzioni. Il primo a chiamarmi ‘la studentessa divulgatrice’ fu Giletti. E per tutta quella prima metà del 2019 ho continuato ad avere controllo su tutte le mie uscite pubbliche. Ma dall’estate in poi, la situazione ha iniziato a sfuggirmi di mano”.

Le scuse della finta economista Imen Jane: “Errore evitabile, mi pento e mi scuso”

Imen Jane è una ragazza di origine marocchina di 25 anni nata a Varese. Il suo vero nome in realtà è Iman Boulahrajane, ma tutti su Instagram la conoscono come Imen Jane. Sul suo canale social si è sempre proposta nel “raccontare l’economia politica in 15 secondi”, come indicato nella sua biografia online. Una sorta di informatrice, che ha scelto le Stories di Instagram per spiegare con concetti semplici l’economia ai suoi coetanei e alle generazioni più giovani.

Oltre a raccontare l’economia, Imen Jane ha anche fondato ‘Will Ita’ insieme allo startupper Alessandro Tommasi. ‘Will Ita’ è un progetto editoriale, una sorta di “spazio per i curiosi del mondo, per capire ciò che ci circonda (e fare un figurone a cena)’, come descritto dalla ragazza nella descrizione della pagina sul social. Sono oltre 350.000 mila i followers della ragazza.

